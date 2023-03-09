الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

انطلاق فعاليات «سمبوزيوم المرأة والحياة» بمشارك 22 فنانا من 6 دول

منى العنبري وشيري
منى العنبري وشيري عادل

أقيمت فعاليات "سمبوزيوم المرأة والحياة" بمشارك  ٢٢ فنانًا من ٦ دول، وهي الكويت، والدنمارك، وقطر، والعراق، ومصر، وباكستان.

وقالت منى العنبري، لـ«الدستور» المشاركة بالمعرض، إن المعرض يضم نخبة من الفنانين من كل بلدان العالم العربي، وهي قدمت لوحتين مختلفتين أولهما عن فتاة سعيدة بما قدمته، والأخرى تحدثت خلالها عن النخل الموجود في ثقافتنا العربية.

فيما قالت أسماء شكر أنها قدمت لوحة عن الحياه في أسوان، ووضعت صورة امرأة أسوانية في النيل، لافتة إلى أن اللوحة مليئة بالتفاصيل العديدة التي أتت لها فكرتها من الحياة بأسوان.

وشكرت «شكر» القائمين على المهرجان لإتاحة الفرصة لفنانين تشكيليين لعرض أفكارهم الإبداعية في مهرجان دولي بحجم أسوان.

وشارك في المعرض عدد من الفنانين، ومنهم شيري عادل، وطارق صبري، وأميرة فتحي.

ويهدف «السمبوزيوم» لإلقاء الضوء على المساحة المشتركة بين الفن التشكيلي والسينما وتقارب الصورة بين التشكيل في العمل السينمائي واللوحة من حيث التعبير عن المشاعر، ونقل الأحاسيس حول كيان المرأة، بالإضافة إلى طبيعة المكان الذي يقام على أرضه مهرجان أسوان، وهي المدينة التي جمعتنا بين التاريخ والحضارة والفن والطبيعة الساحرة.

وقالت الإعلامية نرمين عامر، المنسق الإعلامي والعضو المؤسس لجمعية مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، إنه لا توجد مساحة فاصلة بين الفن التشكيلي والسينما، فقبل ظهور السينما كانت اللوحة هي أساس الصورة وهي التاريخ والحكاية، ولهذا نحاول في «سمبوزيوم المرأة والحياه» إلقاء الضوء علي التشابه ما بين الكادر واللوحة باعتبارهما إطار للمكون البصري.

وأضافت: «الذي يجمعنا داخله لنرى حقيقة الجمال، وقد أسندت التنظيم للسمبوزيوم المرأة والحياة إلى مؤسسة أرض الفن الدنماركية للسنة الثانية على التوالي، وتؤكد الجمعية أهمية المرأة ودورها في الحياة وما تقدمه من إنجازات على المستوى الفكري والعلمي والاجتماعي».

فعاليات �سمبوزيوم المرأة والحياة�
فعاليات �سمبوزيوم المرأة والحياة�
فعاليات �سمبوزيوم المرأة والحياة�
فعاليات �سمبوزيوم المرأة والحياة�
فعاليات �سمبوزيوم المرأة والحياة�
فعاليات �سمبوزيوم المرأة والحياة�
فعاليات �سمبوزيوم المرأة والحياة�
فعاليات �سمبوزيوم المرأة والحياة�
فعاليات �سمبوزيوم المرأة والحياة�
فعاليات �سمبوزيوم المرأة والحياة�
فعاليات �سمبوزيوم المرأة والحياة�
فعاليات �سمبوزيوم المرأة والحياة�
أسوان لأفلام المرأة العمل السينمائي المشترك المشاعر المشتركة المستوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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