فى يومها العالمي.. «التضامن تستعرض إنجازاتها في مجال دعم وتمكين المرأة المصرية

استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي، أبرز إنجازاتها في رعاية وتمكين المرأة، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وأعلنت الوزارة في بيان لها، أنه تم تمويل 360 ألف مشروع متناهي الصغر من خلال التمكين الاقتصادي، تحت مظلة الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي بتكلفة 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة.

ونرصد في السطور التالية أبرز جهود وزارة التضامن الاجتماعي، في مجال تمكين المرأة..

1- تدريب 27.500 سيدة على الصناعات الحرفية والتراثية بمشروعات الأسر المنتجة.

2- عدد المستفيدات من صندوق النفقة بلغ 420 الف من السيدات هن وأولادهن.

3- 105.300 عدد المستفيدات من النوادي النسائية ونوادي المسنات.

4- 10 مراكز لاستضافة النساء ضحايا العنف واستحداث أول مركز لمناهضة الإتجار بالبشر.

5- عدد المستفيدات من برنامج الحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" بلغ 500.00 فتاة وعدد المستفيدات من منصة مودة بلغمودة 3.300 مليون فتاة.

6- تقديم دعم نقدي "تكافل وكرامة" للسيدات بنسبة 75% من أصحاب البطاقات والتي يصل عدد المستفيدين منها حوالي 5.2 مليون أسرة بما يضم 20 مليون شخص.

7- دعم الأمهات الأولى بالرعاية وأطفالهن حتى سن سنتين "الفطام" من خلال برنامج الألف يوم الأولى من الحياة الذي يعمل على تحسين الوضع التغذوي للسيدات الحوامل والمرضعات والأطفال الرضع، بما يساهم في تعزيز النمو الإدراكي والبدني للأطفال وحمايتهم من آثار سوء التغذية بما يشمل التقزم والنحافة ونقص الوزن.

8- انشاء مراكز تلمراة العاملة لتخفيف الأعباء على المرأة ومعاونتها من أجل التوفيق بين مسؤوليتها تجاه عملها وأسرتها، ومساعدتها على تقديم وجبات غذائية جاهزة ونصف جاهزة، وأيضا انشاء وحدات إنتاج لبيع الملابس الجاهزة، ووحدات غسيل الملابس والمفروشات وكيها.

9- إجراء 10 مليون زيارة منزلية منذ إطلاق برنامج "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية في عام 2019.

10- تجهيز 65 عيادة 2 كفاية، و جار إعداد ما يقرب من 130 عيادة أخري تم تزويدها بوسائل تنظيم الأسرة التي قامت وزارة الصحة والسكان بتوفيرها بالمجان، علاوة على تدريب الأطباء وفرق التمريض العاملين في تلك العيادات.