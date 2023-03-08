الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مدبولى: مصر تتعرض لشائعات هدفها إعطاء انطباع بالإحباط والسلبية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الشائعات المنتشرة في مصر خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتعرض لما يطلق عليه حروب الجيل الرابع والخامس.

وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، في العاصمة الإدارية، نقلته قناة «إكسترا نيوز» أن أي خبر أو شائعة تظهر يجب أولًا أن نعقل الخبر ونقيم مدى معقوليته من عدمها.

وتابع: «في أحيان كثيرة بمجرد ظهور الشائعة يبدأ الجميع في نشر الخبر دون التأكد من صحته، وبالتالي خلال فترة وجيزة نجد أن الملايين يتناقلون الشائعة».

وأشار رئيس مجلس الوزراء، أن ذلك يعد جزءًا من الحروب الحديثة، متابعًا: «الشائعات هدفها إعطاء انطباع بالإحباط والسلبية وخلق هذه الروح داخل الشعوب».

وأكد أن الدولة تتحرك في هذا الإطار، مضيفًا: «في اليوم نفسه الذي تظهر في الشائعة الحكومة ترد من خلال كل الآليات المختلفة»، موضحًا أن ظاهرة انتشار الشائعات تعاني منها عدة دول وليست مصر فقط.

مدبولي: نعمل على الحفاظ على استقرار الدولة وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الشغل الشاغل للحكومة هو الحفاظ على استقرار الدولة وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن، والتخفيف عن كاهل المواطن المصري، ووضع حلول عاجلة في حالة حدوث أي نقص في سلعة معينة، سواء بالاستيراد بصورة مؤقتة لإحداث توازن أو حل بعض المشكلات الموجودة على الأرض.

مدبولي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الشائعات اكسترا نيوز مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

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مدبولى: مصر تتعرض لشائعات هدفها إعطاء انطباع بالإحباط والسلبية

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