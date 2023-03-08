الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين تشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان

مستشار شيخ الأزهر
مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين

شهدت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، الحفل الذي نظمه مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، بالتعاون مع معاهد البعوث الإسلامية ومعاهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها "بنين وفتيات" بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان.

وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم عقبها ابتهالات دينية، ثم ألقت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، كلمة وضحت فيها الدروس والعبر المستفادة من ليلة النصف من شعبان "ذكري تحويل القبلة"، مؤكدة على ضرورة التأسي بسنة رسول الله "صلى الله عليه وسلم"، القدوة الحسنة في جميع أمور حياتنا، والاستفادة من هذه الليلة المباركة لما فيها من اجتماع على الطاعة وتحويل القبلة، وما له من أثر عظيم في استقبال شهر رمضان المبارك.

وأكدت مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، على ضرورة تكاتف الجميع، والتفاني والإخلاص فى العمل، حتى نحقق لمصر نهضتها التى تسعى إليها، داعية الله عز وجل أن يعيدها على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار، وأن تعود هذه المناسبات على مصر وأبنائها في خير ورخاء وتنمية.

وفي ختام الحفل كرمت الدكتورة نهلة الصعيدي، عمداء معاهد البعوث الإسلامية ومعاهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها "بنين وفتيات" على ما بذلوه من جهد في خدمة الطلاب الوافدين، والعمل على تيسير العملية التعليمية لهم، كما تم تكريم الطالبات المتفوقات، اللاتي تميزن بمواهبهن المتميزة المبدعة في جميع الأنشطة والفعاليات التي ينظمها معاهد البعوث الإسلامية ومعاهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.


 

الأزهر مستشار شيخ الأزهر الوافدين شعبان ليلة النصف من شعبان

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