طلب إحاطة برلماني لإحلال وتجديد مستشفى الإبراهيمية المركزي بالشرقية

تقدم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن إحلال وتجديد مستشفى الإبراهيمية المركزي بمحافظة الشرقية.

وقال بدوي في الطلب المقدم منه، إن مستشفى الغبراهيمية المركزي هو المشفى الوحيد الذي يُقدم خدمات رعاية طبية لأهالي مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، ويبلغ تعداد سكانه ما يُقارب من 80 ألف نسمة بالإضافة لكونه يقدم خدمات الرعاية الطبية لعدد أربع مراكز مجاورة لمركز الإبراهيمية.

وأوضح عضو مجلس النواب: “انطلاقًا من دور المشفى الرئيسي في المنطقة نحيطكم علما بحاجة المشفى للإحلال والتجديد لكي يستطيع الاستمرار في تقديم خدماته الصحية للأهالي المرتادين عليه يومياً، خاصةً في ظل عدم إجراء أي تجديدات للمشفى منذ تأسيسه رغم حاجته لذلك”.

وأشار إلى تزايد أعداد المقبلين عليه من متلقي الخدمات الصحية يومياً، مضيفا: "تم إرسال عدد من الطلبات بشأن حاجة المبني للإحلال والتجديد ولم يتم اتخاذ أي إجراءات في ذلك الشأن رغم شكاوى واستغاثات الأهالي من تردي حالة المشفى".