تقارير بريطانية: سباق إنجليزي لضم «أوسيمين» في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن سباق إنجليزي ثنائي، من أجل ضم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق نابولي الإيطالي، خلال الفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسبما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن أرسنال يتقدم على مواطنه مانشستر يونايتد، من أجل الحصول على خدمات أوسيمين، خاصة بعد الأداء الرائع الذي يقدمه المهاجم النيجيري، خلال الموسم الحالي مع فريقه نابولي.

ويطمح «مان يونايتد»، لتدعيم صفوفه بضم مهاجم خلال الصيف المقبل، إذ يحتل اللاعب النيجيري، صدارة اهتمامات إدارة «الشياطين الحمر»، إلا أن آرسنال تفوق عليه في السباق، حسبما أكدت الصحيفة.

وسمح أرسنال لبيير إيمريك أوباميانج بالرحيل في يناير 2022، مع الفرنسي ألكسندر لاكازيت بعد ستة أشهر، قبل أن يقوم بعد ذلك بضم البرازيلي جابرييل جيسوس من مانشستر سيتي، والذي تعرض فيما بعد لإصابة خلال كأس العالم الأخيرة.

وعلى الرغم من ضم إيدي نكيتيا في هذه الأثناء، إلا أن أرسنال، لا يزال بإمكانه تعزيز خط هجومه قبل بداية الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن أوسيمين لن يأتي بثمن بخس ، إذ أن النادي الإيطالي، سيطلب ما يقرب من 133 مليون أسترليني، مقابل التخلي عن نجمه النيجيري، مما سيحطم الرقم القياسي لصفقة انتقال الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، البالغ 106 مليون جنيه إسترليني، في يناير الماضي.

ويحتل أوسيمين، صدارة هدافي الدوري الإيطالي، خلال الموسم الحالي، برصيد 19 هدفًا، وذلك مع فريقه نابولي، الذي يتصدر جدول «كالتشيو»، ليقترب من استعادة لقب المسابقة، الذي غاب عن خزائنه منذ عام 1989-1990.

وبدأت النيابة في الاستماع إلى أقوال الشهود بعد معاينة مكان الحادث، وتحفظت جهات التحقيق على المتهم الرئيسي ونقله إلى مكان احتجازه تمهيدًا لإصدار قرارها.