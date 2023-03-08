التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأربعاء، في إياب دور الـ16 من المسابقة.

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

ويستعد فريق بايرن ميونخ الألماني لخوض مواجهة قوية أخرى أمام باريس سان جيرمان، على إستاد "أليانز أرينا" في ألمانيا، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان المتوقع في دوري أبطال أوروبا

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: ستانيشيتش – أوباميكانو - ماتياس دي ليخت - كومان.

خط وسط الملعب: جوشوا كيميش - ليون جوريتسكا - بن ديفيز.

في خط الهجوم: ليروي ساني - جمال موسيالا - تشوبو موتينج.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: بيريرا – ماركينيوس - سيرجيو راموس - أشرف حكيمي.

خط وسط الملعب: فابيان رويز - ماركو فيراتي - فيتور فيريرا - سولير.

في خط الهجوم: ليونيل ميسي - كيليان مبابي.

حكم مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في وقت سابق، تعيين الحكم الإيطالي "دانيلي أورساتو"، لإدارة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب "حديقة الأمراء"، قد انتهت بفوز بايرن ميونخ بهدف نظيف.