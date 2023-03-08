وزير الشباب يطلق ماراثون مشى من العاصمة الإدارية احتفالًا باليوم العالمى للمرأة

من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح الأربعاء، شارة بدء ماراثون للمشي، احتفالًا باليوم العالمي للمرأة، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة في 15 محافظة على مستوى الجمهورية، وبمشاركة نحو أكثر من 10 آلاف من الفتيات والسيدات من مراكز الشباب والأندية الرياضية والمجتمع.

انطلق الماراثون عبر تقنية الفيديو كونفرانس في محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، السويس، بورسعيد، مطروح، الإسماعيلية، جنوب سيناء، القليوبية، المنيا، كفرالشيخ، سوهاج، دمياط) بتنظيم الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة.

جاء الماراثون بحضور اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب، الدكتور عمرو حداد، مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتور سيد حُزين، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، الدكتور محمود عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للاتحادات النوعية.

وجه الدكتور أشرف صبحى التحية والتقدير للمرأة والفتاة المصرية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، الذي يحتفل به في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، فضلًا عن مكانتها الرئيسية، ودورها البارز في بناء المجتمع.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة مستمرة في تنفيذ العديد من الأنشطة والمشروعات الخاصة بالمرأة المصرية على مستوى جميع المحافظات، والاهتمام برياضة المرأة، والعمل على تنمية مهاراتهن للمساهمة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية داخل القطاعات التي تشملها المنافسات، وتثقيف الشباب بأهمية تعزيز دور المرأة داخل المجتمع وحمايتها من العنف، يأتي ذلك في ضوء دعم القيادة السياسية ملف الرياضة واهتمامه بجميع الرياضيين.

وأضاف صبحي، أنه من الضروري الاستفادة من الرياضة في توعية الشباب بحقوق المرأة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنفيذ برامج وأنشطة متعددة تخص الرياضة النسائية داخل مراكز الشباب في مختلف المحافظات وفقًا لبروتوكول التعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وقال وزير الشباب والرياضة: "نحرص على المشاركة فى الاحتفال باليوم العالمى للمرأة انطلاقًا من الدور البنّاء للمرأة داخل المجتمع، وكونها تمثل الركن الرئيسى فى بناء المجتمع، وتلقى كل الدعم والمساندة والتقدير من قِبل القيادة السياسية المصرية"، مشيرًا إلى تنفيذ الوزارة لمجموعة من المشروعات والبرامج المتنوعة على مدار العام مُقدمة خصيصًا للفتاة والمرأة المصرية تتوافق ومتطلباتهن.

وأكد الوزير نهج الوزارة فى إقامة الماراثونات الرياضية بشكل دورى، وإحداث حالة عامة من الممارسة الرياضية داخل المجتمع فى ضوء تشجيع الشباب والمواطنين على ممارسة الرياضة، وجعلها تقليدًا يوميًا فى حياتهم؛ تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة فى هذا الشأن، وتأكيدًا على التأثير الإيجابى لممارسة الرياضة على مستوى الحالة الصحية والتنشئة البدنية السليمة للفرد.

جانب من الحدث

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