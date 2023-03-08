باحث سياسى عراقى لـ«الدستور»: العراق يسعى دائما لاستمرار العلاقة مع مصر

قال واثق الجابري، المحلل السياسي العراقي، إنه من المؤكد أن العلاقات المصرية- العراقية هي علاقات تمتد إلى عمق التاريخ، إذ أن حضارة بلاد الرافدين وحضارة النيل لا تنتهي إلى حيث أن ينتهي العالم، حيث إن آثارهما الدولية والإقليمية والعربية كبيرة.

ووصف الجابري في تصريحاته الخاصة لـ"الدستور"، العلاقة المصرية العراقية كالرأس والجسد لا يفرق أحد بينهما، حيث لا يمكن العيش دون الجسد والرأس، وبالتالي هذا الرأس هو مصر باعتبار أن مصر هي العقل الإقليمي والعربي والدولي، وأيضا العراق هو الجسد العربي الذي يتحرك به.

وأضاف الجابري، أن المصالح التي تربط البلدين هي مصالح استراتيجية واقتصادية وعلاقات لابد أن توثق دائمًا، والعراق يسعى دائما إلى استمرار العلاقات مع جمهورية مصر من خلال بناء شراكات مهمة، فضلا عن الاستفادة من التجربة المصرية في عدة مجالات منها قطاع الطاقة والكهرباء، والإعمار والبناء، إضافة إلى الخبرات المصرية في جميع المجالات، معتقدا أنه من مصلحة البلدين ديمومة هذه العلاقات.

جاء ذلك في ظل زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الى مصر خلال الساعات الماضية، والتي ادت الى تعزيز العلاقات بين البلدين.

اتحاد المقاوليين العراقيين

وفي سياق متصل، كان قد أشاد علي فاخر السنافى، رئيس اتحاد المقاولين العرب، ورئيس اتحاد المقاولين العراقيين، جهود الحكومة المصرية لبدء أعمال القمة الثلاثية المصرية العراقية الأردنية حيث كانت الدولة المصرية حريصة على مد وتقوية العلاقات وبناء جسور الثقة، فضلا عن قيام الرئيس السيسي بدور محوري واستراتيجي بمنطقة الشرق الأوسط، بل والعالم أجمع، مؤكدا أن هناك دورًا قويًا بين القاهرة وبغداد وعمان ما يتح ضخ استثمارات جديدة في مجال الطاقة والكهرباء والنفط التي تعود على إعادة الأعمار.

وأشاد باهتمام الرئيس السيسي الواضح بأهم القضايا العربية والإفريقية يؤكد متانة وصلابة العلاقات المصرية بالشعوب العربية والشعب العراقي بوجه الخصوص، مؤكداً أن انعقاد القمة سيعزز الاستثمارات المشتركة وبناء شراكات فاعلة بين ممثلي القطاع الخاص في الدول الثلاث.