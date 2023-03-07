سفير مصر لدى كندا يلتقى وزير النقل.. ويبحثان سبل دفع العلاقات

استقبل عمر الغبرا وزير النقل الكندي، أمس الإثنين، السفير أحمد حافظ، سفير مصر لدى كندا، وذلك في إطار اتصالات السفارة الدورية مع كبار المسئولين والدوائر السياسية الكندية.

وشهد اللقاء حوارًا ممتدًا حول مختلف أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، لا سيّما في مجال النقل.

وأكد السفير حافظ أن اللقاء عكس رغبة البلدين في الدفع بعلاقاتهما قدمًا على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى الحرص على التواصل الدائم مع كبار المسئولين الكنديين للتباحث حول أطر التعاون القائمة والمقترحة، وتبادل الأفكار بشأن مجالات التعاون الجديدة والفرص الكامنة على هذا الصعيد.

وشدد السفير حافظ على اعتزام السفارة مواصلة جهودها للدفع قدمًا بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الكندية، والبناء عليها لتوطيد أواصر العلاقات الهامة بين البلدين.