الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باحث يكشف لـ«الدستور» سر الزيارة الغامضة لوزير الدفاع الأمريكى إلى العراق

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي

قال عبد الكريم الوزران الباحث السياسي العراقي، إن زيارة وزير الدفاع الأمريكي للعراق غير المعلنة، تأتي وسط تعقد الموقف الدولي خاصة بين مابين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران بخصوص الدفاع النووي والطاقة النووية، كما أنها تأتي أيضا من منطلق قلق الولايات المتحدة الأمريكية على عناصرها وقواتها في العراق، حيث جاءت الزيارة من أجل حماية لقواعدها ومواطنيها  في الداخل العراقي. 

وأضاف “الوزان”، في تصريحات لـ “الدستور”، أن الجانب الآخر من الزيارة هو دعم العراق والقوات العراقية في مكافحة الإرهاب ضد تنظيم داعش، الذي يستغل الأوضاع والأزمات في البلاد وعودة فلوله؛ إلا أن القوات العراقية تواجه الإرهاب وتقضي عليه، كما أن الزيارة تأتي للتأكيد على أن واشنطن باقية ولن تنسحب من العراق.

 

العراق وزير الدفاع الامريكى زيارة غير معلنة داعش إيران أمريكا

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