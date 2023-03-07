الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الصحة»: خروج 12 مصابًا فى حادث قطار قليوب بالقليوبية

خروج 12 مصابا فى
خروج 12 مصابا فى حادث قطار قليوب

أكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية، خروج  12 مصابًا وحالتي وفاة وحجز 6 حالات بالمستشفيات وعلاج 3 في حادث خروج قطار شبرا الخيمة منوف عن مساره بمحطة قليوب. 

كان ارتفع عدد المصابين فى خروج قطار قليوب عن مساره في محطة قليوب المحطة، واصطدامه بالرصيف إلى 23 شخصًا، وتم نقلهم إلى مستشفى قليوب التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد شعراوى مأمور مركز شرطة قليوب يفيد وقوع تصادم قطار منوف بالرصيف؛ بسبب خروج القطار عن القضبان ووقوع عدد من الإصابات بين المواطنين نتيجة الحادث. 

انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة القليوبية برئاسة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الواقعة لمعرفة حجم الخسائر والتلفيات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية تصادم قطار منوف سيارات الإسعاف قطار منوف قطار قليوب مأمور مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية مستشفى قليوب التخصصي حادث قطار قليوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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