الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم الأربعاء 8 مارس 2023 لجميع مواليد الأبراج المائية

الأبراج المائية
الأبراج المائية

يقدم موقع الدستور حظك اليوم لمواليد الأبراج المائية على النحو التالي:


برج السرطان 
قد تكون صحتك هي السبب وراء تجديد نشاطك وحيويتك، حاول قضاء وقت ممتع مع عائلتك اليوم، قد يكون العثور على طرق بديلة للسفر فكرة جيدة بالنسبة لك، قد يكون بيع أو شراء الممتلكات مسعى مثمرًا للغاية.

 

برج العقرب

قد يكون يومك في العمل هو السبب الذي يجعلك تشعر بالرضا اليوم، يبدو أن آفاقك المالية إيجابية، قد لا يكون بيع الممتلكات أو شرائها مثمرًا اليوم، لذلك لا ينصح بذلك، من المرجح أن يتم تقدير طريقة تعاملك الناضج مع مسألة خلافية على جبهة الأسرة، ومن المتوقع أن يقوم البعض برحلة رسمية ممتدة.

 

برج الحوت 
قد تكون صياغة خطة مالية لزيادة المدخرات مفيدة في المستقبل، حاول أن تأخذ بعض الوقت لعائلتك، خطط السفر الخاصة بك قد تذهب دون عوائق اليوم، قد لا يكون بيع الممتلكات اليوم قرارًا جيدًا،قد تحصل على فرصة لتمثيل فريقك بشكل احترافي، يجب أن يكون الأكل الصحي وضمان حدود مثالية لك.

 

صفات أصحاب الأبراج المائية

أصحاب الأبراج المائية حساسون، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبير، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

 

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

 

كما يتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

 

وكذلك فهُم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنهم من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، التي تتأثر من أقل الأشياء.

حظك اليوم أبراج مائية برج الحوت برج العقرب برج السرطان

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين

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حظك اليوم الأربعاء 8 مارس 2023 لجميع مواليد الأبراج المائية

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