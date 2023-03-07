زيلنسكي: على الولايات المتحدة تزويدنا بمقاتلات حربية وصواريخ

قال الرئيس الأوكراني، زيلنسكي، إنه على الولايات المتحدة تزويد بلاده بمقاتلات حربية وصواريخ نوعية إذا ما أرادت للحرب أن تنتهي، وفقاً لتصريحاته مع سي إن إن الأمريكية.

وأضاف فولدمير زيلينسكي أنه لو تم انسحاب القوات الأوكرانية من باخموت سنفتح الطريق أمام روسيا لاحتلال مدن أخرى.

وأوضح زيلينسكي في تصريحات لـCNN أن روسيا تريد السيطرة على سلوفيانسك وكراماتورسك بعد باخموت، قائلًا إن روسيا تحتاج لانتصار في باخموت لتعيد تعبئة مشاعر شعبها .

وكان قد قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، في خطابه اليومي المسائي، إن جميع الجبهات تحت السيطرة الأوكرانية، إلا أن حدود الجبهات تعاني من هجمات روسية.

ووفقاُ الوكالة رويترز، فقد أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن أن القوات المسلحة الأوكرانية تسيطر على الوضع على جبهات البلاد، مضيفا أن الهجمات المدفعية الروسية على البلدات والقرى الواقعة خلف الجبهات في جنوب وشرق وأضاف: قد لا يكون الناس في الخطوط الأمامية لكنهم ما زالوا في حالة حرب مباشرة، مشيرا إلى أن روسيا تحاول باستمرار تدمير كل ما لدى الناس،وهذه ليست مبالغة، وقال إن القوات المسلحة الأوكرانية تسعى جاهدة لاستخدام جهودها لاستعادة الأمن لأولئك الذين يتعين عليهم تحمل هذه الهجمات الروسية المستمرة.

قال السفير الأوكرانى لدى لندن فاديم بريستايكو، إن المملكة المتحدة سترسل إلى أوكرانيا ضعف عدد دبابات "تشالنجر 2 " التى تعهدت بها.