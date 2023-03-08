الأربعاء 08 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

من الأربعاء إلى الإثنين.. تحذير من «الأرصاد» بشأن حالة الطقس خلال أيام

درجات الحرارة
درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة، اعتبارًا من اليوم الأربعاء 8 مارس وحتى الاثنين المقبل 13 مارس 2023، حيثُ توقعت ارتفاعًا جديدًا في درجات الحرارة بداية من يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ، أنه يسود خلال هذه الأيام طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأشارت الأرصاد الجوية في بيانها إلى حدوث شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 8 مارس وحتى الإثنين 13 مارس

درجات الحرارة الأربعاء 8 مارس 2023

  • القاهرة والوجه البحري العظمى 22- الصغرى 13
  • السواحل الشمالية العظمى 22- الصغرى 13
  • جنوب سيناء العظمى 27- الصغرى 15
  • شمال الصعيد العظمى 24- الصغرى 12
  • جنوب الصعيد العظمى 28- الصغرى 14

 

درجات الحرارة الخميس 9 مارس 2023

  • القاهرة والوجه البحري العظمى 25- الصغرى 14
  • السواحل الشمالية العظمى 23- الصغرى 14
  • جنوب سيناء العظمى 27- الصغرى 16
  • شمال الصعيد العظمى 27- الصغرى 12
  • جنوب الصعيد العظمى 29- الصغرى 15

 

درجات الحرارة الجمعة 10 مارس 2023

  • القاهرة والوجه البحري العظمى 26- الصغرى 14
  • السواحل الشمالية العظمى 23- الصغرى 13
  • جنوب سيناء العظمى 28- الصغرى 16
  • شمال الصعيد العظمى 28- الصغرى 12
  • جنوب الصعيد العظمى 30- الصغرى 14

 

درجات الحرارة السبت 11 مارس 2023

  • القاهرة والوجه البحري العظمى 26- الصغرى 14
  • السواحل الشمالية العظمى 24- الصغرى 13
  • جنوب سيناء العظمى 28- الصغرى 16
  • شمال الصعيد العظمى 29- الصغرى 12
  • جنوب الصعيد العظمى 30- الصغرى 15

 

درجات الحرارة الأحد 12 مارس 2023

  • القاهرة والوجه البحري العظمى 25- الصغرى 13
  • السواحل الشمالية العظمى 21- الصغرى 12
  • جنوب سيناء العظمى 29- الصغرى 15
  • شمال الصعيد العظمى 26- الصغرى 11
  • جنوب الصعيد العظمى 30- الصغرى 14

 

درجات الحرارة الاثنين 13مارس 2023

  • القاهرة والوجه البحري العظمى 24- الصغرى 12
  • السواحل الشمالية العظمى 22- الصغرى 12
  • جنوب سيناء العظمى 29- الصغرى 15
  • شمال الصعيد العظمى 27- الصغرى 11
  • جنوب الصعيد العظمى 29- الصغرى 14
حالة الطقس الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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