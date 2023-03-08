من الأربعاء إلى الإثنين.. تحذير من «الأرصاد» بشأن حالة الطقس خلال أيام

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة، اعتبارًا من اليوم الأربعاء 8 مارس وحتى الاثنين المقبل 13 مارس 2023، حيثُ توقعت ارتفاعًا جديدًا في درجات الحرارة بداية من يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ، أنه يسود خلال هذه الأيام طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأشارت الأرصاد الجوية في بيانها إلى حدوث شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 8 مارس وحتى الإثنين 13 مارس

درجات الحرارة الأربعاء 8 مارس 2023

القاهرة والوجه البحري العظمى 22- الصغرى 13

السواحل الشمالية العظمى 22- الصغرى 13

جنوب سيناء العظمى 27- الصغرى 15

شمال الصعيد العظمى 24- الصغرى 12

جنوب الصعيد العظمى 28- الصغرى 14

درجات الحرارة الخميس 9 مارس 2023

القاهرة والوجه البحري العظمى 25- الصغرى 14

السواحل الشمالية العظمى 23- الصغرى 14

جنوب سيناء العظمى 27- الصغرى 16

شمال الصعيد العظمى 27- الصغرى 12

جنوب الصعيد العظمى 29- الصغرى 15

درجات الحرارة الجمعة 10 مارس 2023

القاهرة والوجه البحري العظمى 26- الصغرى 14

السواحل الشمالية العظمى 23- الصغرى 13

جنوب سيناء العظمى 28- الصغرى 16

شمال الصعيد العظمى 28- الصغرى 12

جنوب الصعيد العظمى 30- الصغرى 14

درجات الحرارة السبت 11 مارس 2023

القاهرة والوجه البحري العظمى 26- الصغرى 14

السواحل الشمالية العظمى 24- الصغرى 13

جنوب سيناء العظمى 28- الصغرى 16

شمال الصعيد العظمى 29- الصغرى 12

جنوب الصعيد العظمى 30- الصغرى 15

درجات الحرارة الأحد 12 مارس 2023

القاهرة والوجه البحري العظمى 25- الصغرى 13

السواحل الشمالية العظمى 21- الصغرى 12

جنوب سيناء العظمى 29- الصغرى 15

شمال الصعيد العظمى 26- الصغرى 11

جنوب الصعيد العظمى 30- الصغرى 14

درجات الحرارة الاثنين 13مارس 2023