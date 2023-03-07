مراسل «القاهرة الإخبارية»: إصابات وتوقيفات للمحتجين بعد صدامات مع الشرطة الفرنسية

قدمت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا عن الاحتجاجات الفرنسية والتي دخلت في يومها السادس وطرق تصدي الشرطة الفرنسية لها.

اليوم هو الأصعب في الاحتجاجات الفرنسية

وقال خالد شقير، مراسل القناة من "مراسيليا"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع النشرة الإخبارية، إن اليوم هو الأصعب في الاحتجاجات الفرنسية والتي اشتعلت في عددًا كبيرًا من المدن الفرنسية ودخلت في يومها السادس.

وأضاف أن صدامات وقعت اليوم بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين والذين بلغ عددهم 245 ألف متظاهر، مشيرًا إلى أن عمليات الكر والفر مازالت مستمرة بين الجانبين.

استمرار الإضرابات حتى يوم الخميس

وأوضح أنه تم توقيف بعض المتظاهرين، ووقعت إصابات لبعضهم بعد أن دخلوا في صدامات مع الشرطة، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تستمر الإضرابات حتى الغد وقد تصل ليوم الخميس وفقًا لما أعلنته جمعية الطلاب الفرنسية.

وتابع، أن المظاهرات تأتي في فترة تعاني منها الحكومة من التضخم وغلاء الأسعار، وأن الشرطة تحاول السيطرة على برودة أعصابها في المواجهات الساخنة مع المحتجين والذين يطالبون بالإفراج عن أصدقائهم الذين تم توقيفهم من قبل الشرطة الفرنسية.