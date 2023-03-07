الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 6 أشخاص بكسور وجروح وكدمات إثر وقوع حادث مرورى بالبحيرة

إسعاف
إسعاف

أصيب، قبل قليل، 6 أشخاص بجروح وكسور وكدمات فى جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة تمناية بجوار قرية 6 بدائرة مركز إدكو بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إدكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة إدكو يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة تمناية بجوار قرية 6 بمركز إدكو، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من "سمية خميس عبدالخالق، 10 سنوات، وزين على إسماعيل، 22 سنة، ورجب العربى محمد، 24 سنة، وشهد الشحات نصرالله، 4 سنوات، ومنصور الشحات نصرالله، 5 سنوات وعلى محمد كامل 14 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ومقيمين المصرف الخيري بنطاق دائرة مركز شرطة إدكو.

 

وتم نقل المصابين جميعاً إلى مستشفى إدكو المركزى لتلقى العلاجات اللازمة وجار المتابعة مع المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات في الحادث.

 

 

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