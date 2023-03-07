يضم 97 عارضا.. تفاصيل جناح مصر في بورصة برلين السياحية

تُشارك مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار، هذا العام، في بورصة برلين السياحية ITB، بجناح مساحته1091م2، وذلك طوال فعالياتها المستمرة منذ اليوم الموافق 7 مارس وحتى 9 مارس الجاري بالعاصمة الألمانية برلين.

وينقسم الجناح المصري إلى جزئين أمامي وخلفي، بحيث يضم الجناح 97 عارض مُشارك يمثلون 3 شركات طيران هم شركة مصر للطيران وشركة آير كايرو وشركة نسمة للطيران، و2 للاتحاد المصري للغرف السياحية، و60 فندقا، و32 شركة سياحة.

وقد جاء تصميم الجناح مُستوحى من فكرة تصميم المتحف المصرى الكبير حيث يعتبر نموذج مصغر للدرج العظيم عليه نماذج مستنسخة لتماثيل، أما واجهة الجناح جاءت على شكل صرحين كبيرين عليهما شاشات لعرض الأفلام والصور السياحية والترويجية المختلفة ولوجو Egypt.

كما يوجد في بداية الواجهة الأمامية للجناح مسرح صغير لإحدى عازفات الهارب، وفي خلفيتها يُعرض 3 مناظر بتقنية الهولوجرام لمقتنيات الملك توت عنخ آمون.

ويوجد بالجزء الخلفي للجناح نموذجاً للمسلة القائمة أمام مدخل المتحف المصري الكبير بنفس النقوش الموجودة عليها، بالإضافة إلى عدد 6 فتارين لعرض نماذج ومستنسخات مصرية قديمة، كما يوجد شاشة عرض أعلى الواجهة الخلفية لعرض الأفلام الترويجية لمصر.

كما يوجد بالجناح مكتبين للاستعلامات، وغرفة للاجتماعات، ومنطقة للخدمات تشمل مطبخ لتقديم الأكلات المصرية.

جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كان قد قام، صباح اليوم، بافتتاح الجناح المُشارك في بورصة برلين السياحية ITB، بحضور السفير خالد جلال سفير مصر في برلين، عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، والمستشار عمرو عبد الله المُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، محمد فرج المُلحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.

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