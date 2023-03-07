الثلاثاء 07 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عضو التحالف الوطنى: «كتف فى كتف» من أكبر المبادرات تزامنا مع شهر رمضان

الدكتورة نيفين الكاتب
الدكتورة نيفين الكاتب

قالت الدكتورة نيفين الكاتب، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مبادرة "كتف في كتف"، من أكبر المبادرات التي قام بها التحالف الوطني، إذ أنه سيتم توزيع من 4 إلى 5 ملايين كرتونة مواد غذائية لكل المواطنين في مختلف المحافظات، وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أن هذه المبادرة يشترك فيها المسلمون والمسيحيون معًا مما يدلل على التكاتف والملحمة الوطنية بين مصر وأهالها لدعم مواطنينا.

وأضافت الكاتب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية"إكسترا نيوز"، أن كل مؤسسات وجمعيات التحالف الوطني مشتركة في مبادرة "كتف في كتف"، و تم توقيع بروتكول مع أكبر 32 مؤسسة على مستوى مصر ولديهم خبرة طويلة في العمل الخيري.

وأشارت عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن مبادرة "خيرك سابق"، تعمل على مدار العام، وتستعد حاليًا لتجهيزات شهر رمضان الكريم من خلال إعداد الوجبات الساخنة عن طريق مطاعم التحالف الموجودة على مستوى المحافظات أو توزيع المواد الغذائية أو قروض الخير، متابعة أن قوافل "ستر وعافية"، تغطي باقي الجوانب كالتمكين الاقتصادي والاهتمام بالملف الصحي وترميم بناء المنازل وغيرهم.

5 ملايين التحالف الوطني للعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي العمل الخيرى الدكتورة نيفين الكاتب توزيع المواد الغذائية رمضان الكريم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

الأكثر قراءة

أحمد داش ينافس بـ«جعفر العمدة» فى موسم رمضان 2023

قتيلتان فى تشييع جنازة بنيران ثأر «العجايرة وآل شاهين» بقنا

«البحر الأحمر» تكرم الطلاب المتفوقين في دورات التعليم المزدوج

تراجع أسعار الذهب اليوم في منتصف التعاملات الصباحية

ندوة بـ«حقوق الفيوم» لنشر ثقافة العمل التطوعي ضمن مبادرة «حياة كريمة»

الأرصاد تكشف لـ«الدستور» موعد ارتفاع درجات الحرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

(مثلث التعاسة) الجزء الثاني (اليخت)

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

محمد رفعت

التحالف الأهلى فى "رمضان"..خير مصر للمصريين!

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يهاجمون فلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة

سوريا: عدوان إسرائيلى أخرج مطار حلب الدولى من الخدمة

محكمة إسرائيلية تصدر قرارًا بهدم مدرسة أساسية فى بيت لحم