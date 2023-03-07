عضو التحالف الوطنى: «كتف فى كتف» من أكبر المبادرات تزامنا مع شهر رمضان

قالت الدكتورة نيفين الكاتب، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مبادرة "كتف في كتف"، من أكبر المبادرات التي قام بها التحالف الوطني، إذ أنه سيتم توزيع من 4 إلى 5 ملايين كرتونة مواد غذائية لكل المواطنين في مختلف المحافظات، وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أن هذه المبادرة يشترك فيها المسلمون والمسيحيون معًا مما يدلل على التكاتف والملحمة الوطنية بين مصر وأهالها لدعم مواطنينا.

وأضافت الكاتب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية"إكسترا نيوز"، أن كل مؤسسات وجمعيات التحالف الوطني مشتركة في مبادرة "كتف في كتف"، و تم توقيع بروتكول مع أكبر 32 مؤسسة على مستوى مصر ولديهم خبرة طويلة في العمل الخيري.

وأشارت عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن مبادرة "خيرك سابق"، تعمل على مدار العام، وتستعد حاليًا لتجهيزات شهر رمضان الكريم من خلال إعداد الوجبات الساخنة عن طريق مطاعم التحالف الموجودة على مستوى المحافظات أو توزيع المواد الغذائية أو قروض الخير، متابعة أن قوافل "ستر وعافية"، تغطي باقي الجوانب كالتمكين الاقتصادي والاهتمام بالملف الصحي وترميم بناء المنازل وغيرهم.