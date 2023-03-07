الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن 5 طلاب لقوا مصرعهم فى حادث تصادم «صلاح سالم»

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة بدفن 5 مواطنين لقوا مصرعهم فى حادث تصادم أثناء استقلالهم سيارة ملاكي اصطدمت بشجرة، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة فى محيط الحادث وطلبت تحريات المباحث لبيان وجود شبهة جنائية فى الحادث من عدمه.

ولقي 5 مواطنين مصرعهم في حادث تصادم سيارة ملاكي بشجرة في الجزيرة الوسطى لطريق محور صلاح سالم بمصر الجديدة. 

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثامين إلى المستشفى، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتنظيم حركة المرور وإعادتها إلى طبيعتها مرة أخرى.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق صلاح سالم بمصر الجديدة بوجود حادث تصادم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين اصطدام سيارة ملاكى بشجرة.

 وأسفر الحادث عن وفاة 5 أشخاص تم نقلهم للمستشفى، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث.

النيابة العامة 5 مواطنين تحريات المباحث سيارة ملاكي سيارات الإسعاف المستشفى

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