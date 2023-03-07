تقرير: إدارة مانشستر يونايتد واثقة فى قدرتها على ضم هارى كين

تتزايد ثقة إدارة نادي مانشستر يونايتد في التعاقد مع هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد هاري كين مع توتنهام في 30 يونيو من عام 2024، ولكن اللاعب أبدى رغبته في الخروج من توتنهام وخوض تحديات جديدة خاصة أنه لم يحقق أي بطولة مع السبيرز.

ولعب هاري كين 36 مباراة بقميص توتنهام هوتسبير خلال الموسم الجاري، وسجل 20 هدفًا وصنع 4 لزملائه في الفريق.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة صن الانجليزية، فإن إدارة مانشستر يونايتد تؤمن في قدرتها على التعاقد مع هاري كين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في حالة فشل توتنهام في إنهاء الموسم في المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل توتنهام المركز الرابع في ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 45 نقطة، ويفصله 3 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الخامس.

وتعتقد إدارة يونايتد أن قيمة صفقة هاري كين ستنخفض لأقل من 100 مليون جنيه إسترليني في حال فشل السبيرز في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

هاري كين بدأ مسيرته في شباب فريق توتنهام وتدرج بالمراحل العمرية حتى صعد للفريق الأول في يناير 2011، ثم انتقل لنادي ليتون أورينت على سبيل الإعارة، وعاد للفريق في مايو 2011، ثم انضم لنادي ميلوال في يناير 2012 وعاد لتوتنهام بنهاية الموسم، وأعير مجددًا لفريق نورويتش سيتي في صيف 2012 وعاد للنادي في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2013، ثم أعير في نفس فترة الانتقالات لنادي ليستر سيتي، وعاد للسبيرز في نهاية الموسم.

هاري كين لعب 501 مباراة خلال مسيرته الاحترافية بمختلف الأندية التي مثلها، وسجل 295 هدفًا وصنع 79 لزملائه، وهو الهداف التاريخي لفريق توتنهام هوتسبير برصيد 268 هدفًا سجلها في 422 مباراة، وصنع 63.