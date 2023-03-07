حبس دجالين مصر القديمة بتهمة الاحتيال والنصب

أمرت النيابة العامة، بحبس شخصين بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهمين لاستكمال التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين بمنطقة مصر القديمة، حيث يقومان بممارسة أعمال الدجل والشعوذة، عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يعلن من خلالها المتهمين بقدرتهما الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية، وعثر بحوزتهما على هاتفي محمول، وبالفحص تبين وجود رسائل ومحادثات تؤكد نشاطهما الإجرامي ومبالغ مالية، وبالتفتيش عثر على الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.