الخميس.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد تذكار البابا كيرلس السادس الـ52

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، الخميس 9 مارس 2023، بتذكار رحيل البابا كيرلس السادس بابا الـ116 من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الـ52، والعيد العاشر للاعتراف به قديسَا من قبل المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وفي هذا العيد يترأس الأنبا كيرلس أسقف ورئيس دير مارمينا العجايبي بصحراء مريوط، صلاة قداس الاحتفال بالعيد بالذكري الـ49 لرحيل البابا كيرلس السادس، بمقر دير مارمينا بالعجايبي، بمشاركة لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منهم الأنبا إرميا الأسقف العام، ورئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي، والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة ورهبان الدير.

كما تقيم الكنائس بمختلف الإيبارشيات القداسات الإلهية، بمناسبة تذكار رحيل البابا كيرلس السادس الـ52.

وفي هذا التقرير نٌستعرض أبرز المعلومات عنه:-

اسمه عازر، ولد ببلدة طوخ النصارى بدمنهور في مصر في الجمعة 2 أغسطس سنة 1902، ووالده هو يوسف عطا المحب للكنيسة وناسخ كتبها ومنقحها المتفاني في خدمة أمه الأرثوذكسية حريصًا على حِفظ تراثها.

◄اختياره للبابوية

كان ترتيبه بين المرشحين السادس، وكان على لجنة الترشيح حسب لائحة السبت 2 نوفمبر 1957 أن تقدم الخمسة رهبان المرشحين الأوائل للشعب. وفي اللحظة الأخيرة للتقدم بالخمسة الأوائل، أجمع الرأي على تنحي الخامس، وتقدم السادس ليصبح الخامس. ثم أجريت عملية الاختيار للشعب لثلاثة منهم فكان آخرهم ترتيبا في أصوات المنتخبين وبقى إجراء القرعة الهيكلية في الأحد 19 إبريل 1959 ولم يخطر ببال أحد أن يكون إنجيل القداس في ذلك اليوم يتنبأ عنه إذ يقول هكذا "يكون الآخرون أولين والأولون يصيرون آخرين" وكانت هذه هي نتيجة القرعة.

ودقت أجراس الكنائس وقتًا إذ معلنه ان القمص مينا البرموسي المتوحد ليكون البابا كيرلس السادس بابا الإسكندرية المائة والسادس عشر من خلفاء مارمرقس الرسول.

وتم في عهده تدعيم صلة الكنيسة القبطية بالكنيسة الحبشية فقد رسم لأثيوبيا بطريركًا جاثليق سنة 1959 م.وضع حجر الأساس لدير مارمينا بمريوط سنة 1959 م.

سيامة أساقفة عامون فقد رسم نيافة الأنبا شنودة أسقفًا للمعاهد الدينية والتربية الكنسية، والأنبا صموئيل أسقفًا للخدمات العامة، والأنبا غريغوريوس أسقفًا للدراسات العليا والبحث العلمي.