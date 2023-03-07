الثلاثاء 07 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شبكة «WION» الهندية: اكتشاف تمثال من الحجر الجيرى يشبه أبوالهول نادر ومهم

الكشف الأثري الجديد
الكشف الأثري الجديد

أكدت شبكة "WION " الهندية، أن اكتشاف علماء الآثار في مصر تمثالًا من الحجر الجيري يشبه أبوالهول بوجه مبتسم ودمامل بالقرب من معبد حتحور على بعد 500 كيلومتر جنوب العاصمة القاهرة، اكتشاف نادر ومهم.

وقالت سلطات الآثار، إنه تم العثور على القطعة الأثرية داخل مقبرة من مستويين بالقرب من المعبد ويمكن أن تكون تمثيلاً منمقًا لإمبراطور روماني قديم.

يعتقد علماء الآثار أن التمثال ربما يصور الإمبراطور الروماني كلوديوس الذي حكم بين عامي 41 و 54 بعد الميلاد ووسع إمبراطورية روما إلى شمال إفريقيا.

 وقال ممدوح الدماطي، أستاذ علم المصريات بجامعة عين شمس،  إن الفحص الأولي للتمثال يظهر أنه يمكن أن يعود للإمبراطور الروماني كلوديانيوس.

وقالت الشبكة إنه عثر علماء الآثار أيضًا على لوح من العصر الروماني به نقوش ديموطيقية وهيروغليفية.

على الرغم من أن التمثال أصغر نسبيًا من تمثال أبوالهول الشهير على نطاق واسع في أهرامات الجيزة والذي يبلغ ارتفاعه 20 مترًا ، إلا أن علماء الآثار سيواصلون بحثهم للكشف عن مزيد من المعلومات حول هويته، وأشارت الوزارة إلى أن فك شفرة البلاطة قد يلقي بمعلومات مهمة حول التمثال.

ومن الجدير بالذكر أن معبد حتحور حيث تم الاكتشاف يضم  سقف معبد قديم منحوت برموز سماوية غامضة.

يأتي هذا الاكتشاف بعد أيام من اكتشاف ممر مخفي بالقرب من المدخل الرئيسي لهرم الجيزة الأكبر.

تم الاكتشاف داخل الهرم في إطار مشروع مسح الهرم، ويستخدم المشروع ، الذي بدأ في عام 2015 ، تقنية غير جراحية بما في ذلك التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء والمحاكاة ثلاثية الأبعاد والتصوير بالأشعة الكونية للنظر داخل الهيكل.

وفقًا لمصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار في مصر، فقد تم إنشاء الممر غير المكتمل لإعادة توزيع وزن الهرم إما حول المدخل الرئيسي أو حول غرفة أو مساحة أخرى لم يتم اكتشافها بعد.

الإمبراطور الروماني الأثار في مصر الحجر الجيري العصر الروماني القطعة الآثرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

الأكثر قراءة

خبراء يكشفون لـ«الدستور» تأثير حظر الإخوان فى جزر القمر وباراجواى على مستقبل الجماعة

انتقادات لمشروع قانون يخالف خطة أمريكا لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة

«مخدرات أون لاين».. تفاصيل سقوط ديلر الإسكندرية بسبب صفحة على فيسبوك

حظك اليوم.. الثلاثاء 7 مارس 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 7-3-2023

موعد تسليم ملفات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة دفعة 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تصريحات «بن غفير» تؤجج الأوضاع فى ساحة الصراع

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرض إغلاقًا على الضفة الغربية وقطاع غزة

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش