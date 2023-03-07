شبكة «WION» الهندية: اكتشاف تمثال من الحجر الجيرى يشبه أبوالهول نادر ومهم

أكدت شبكة "WION " الهندية، أن اكتشاف علماء الآثار في مصر تمثالًا من الحجر الجيري يشبه أبوالهول بوجه مبتسم ودمامل بالقرب من معبد حتحور على بعد 500 كيلومتر جنوب العاصمة القاهرة، اكتشاف نادر ومهم.

وقالت سلطات الآثار، إنه تم العثور على القطعة الأثرية داخل مقبرة من مستويين بالقرب من المعبد ويمكن أن تكون تمثيلاً منمقًا لإمبراطور روماني قديم.

يعتقد علماء الآثار أن التمثال ربما يصور الإمبراطور الروماني كلوديوس الذي حكم بين عامي 41 و 54 بعد الميلاد ووسع إمبراطورية روما إلى شمال إفريقيا.

وقال ممدوح الدماطي، أستاذ علم المصريات بجامعة عين شمس، إن الفحص الأولي للتمثال يظهر أنه يمكن أن يعود للإمبراطور الروماني كلوديانيوس.

وقالت الشبكة إنه عثر علماء الآثار أيضًا على لوح من العصر الروماني به نقوش ديموطيقية وهيروغليفية.

على الرغم من أن التمثال أصغر نسبيًا من تمثال أبوالهول الشهير على نطاق واسع في أهرامات الجيزة والذي يبلغ ارتفاعه 20 مترًا ، إلا أن علماء الآثار سيواصلون بحثهم للكشف عن مزيد من المعلومات حول هويته، وأشارت الوزارة إلى أن فك شفرة البلاطة قد يلقي بمعلومات مهمة حول التمثال.

ومن الجدير بالذكر أن معبد حتحور حيث تم الاكتشاف يضم سقف معبد قديم منحوت برموز سماوية غامضة.

يأتي هذا الاكتشاف بعد أيام من اكتشاف ممر مخفي بالقرب من المدخل الرئيسي لهرم الجيزة الأكبر.

تم الاكتشاف داخل الهرم في إطار مشروع مسح الهرم، ويستخدم المشروع ، الذي بدأ في عام 2015 ، تقنية غير جراحية بما في ذلك التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء والمحاكاة ثلاثية الأبعاد والتصوير بالأشعة الكونية للنظر داخل الهيكل.

وفقًا لمصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار في مصر، فقد تم إنشاء الممر غير المكتمل لإعادة توزيع وزن الهرم إما حول المدخل الرئيسي أو حول غرفة أو مساحة أخرى لم يتم اكتشافها بعد.