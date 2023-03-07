الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

برينتفورد يتغلب على فولهام بثلاثية فى الدورى الإنجليزى

برينتفورد
برينتفورد

تغلب فريق برينتفورد على نظيره فولهام بنتيجة 3-2، في ختام مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي مساء اليوم الاثنين.

الفوز رفع رصيد برينتفورد إلى 38 نقطة في المركز التاسع، بينما استمر فولهام في المركز السابع برصيد 39 نقطة.

تقدم إيثان بينوك لبرينتفورد مبكرًا في الدقيقة 6، وعادل النتيجة لفولهام مانور سولمون بالدقيقة 39 قبل نهاية الشوط.

وفي الشوط الثاني قلب برينتفورد النتيجة بهدفين عن طريق إيفان توني وماتياس ينسن في الدقائق 53 و85، قبل أن يسجل كارلوس فينسيوس هدف لفولهام في الدقيقة الأخيرة.

برينتفورد فولهام الدورى الانجليزى توني إيفان توني

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وائل لطفي

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