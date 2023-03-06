وزيرة الهجرة: الدولة لا تتدخل فى تحويلات للمصريين بالداخل أو الخارج

قالت السفير سها الجندي، وزير الدولة للهجرة، إنها منذ توليها منصب وزيرة الهجرة قابلت أكثر من 33 جالية مصرية في مختلف دول العالم، وكان هدفها الأساسي معرفة أهداف وتحديات الجاليات المصرية بالخارج حتى تعمل الوزارة على النظر بها وحلها، مؤكدة أن اهتمام الوزارة بالمصريين بالخارج غير متعلق بالتحويلات المالية كما يتوقع الكثيرون.

التحويلات المالية للمصريين

وأكدت الجندي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "تن"، أن الدولة المصرية لا تتدخل على الإطلاق في تحويلات المصريين بالداخل أو الخارج، مؤكدة: "التحويلات ملك المصريين".

وأضافت أن وزارة الهجرة تحفز المصريين في الخارج على الارتباط بمصر بشتى الطرق، مشيرة إلى أن المواطن المصري في الداخل والخارج هو محور عملية التنمية، والدولة المصرية تقف في ظهر المصريين في الخارج، مشيرة إلى حق المواطن المصري في أصغر دولة محفوظ بصورة مماثلة للجاليات الكبرى في أكبر الدول العالمية.

مبادرة سيارات المصريين بالخارج

وأشارت إلى أن الهدف من مبادرة سيارات المصريين في الخارج، هو استجلاب المصري سيارة من الخارج بدون أي ضرائب أو رسوم في مقابل وضع وديعة لدى الحكومة المصرية لمدة 5 سنوات، وبعد انتهاء هذه المدة تعود الوديعة للمواطن المصري بصورة غير منقوصة بالجنيه المصري بسعر الصرف، وهذا من شأنه أن يدعم الاقتصاد المصري بالعملة الصعبة في ظل الأزمة العالمية الصعبة التي تضرب مختلف دول العالم.

ولفتت إلى أنها قامت بجولات مع الجالية المصرية في السعودية والإمارات العربية المتحدة، للاستماع لآراء المصريين حول التحديات التي تقابلهم في تنفيذ مبادرة سيارة المصريين في الخارج، وبعد الاستماع عملت على إزالة هذه التحديات من خلال مقابلة رئيس الوزراء، مشيرة إلى ان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحدث بأن الدولة قامت بإعداد هذه المبادرة لتحقيق حلم المصريين بالخارج في استيراد سيارة دون جمارك.