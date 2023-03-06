الإثنين 06 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«WATCH IT» تقدم الجزء الثانى من «شيف بالبيت» فى رمضان

شيف بالبيت
شيف بالبيت

تستعد منصة «WATCH IT» لتقديم وجبة حصرية لجمهورها خلال الموسم الرمضانى المقبل، تضم ٣ أعمال خاصة، هى مسلسل «كشف مستعجل»، بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن، ومسلسل الأطفال الجديد «ديسكفرى»، والموسم الثانى من برنامج «شيف بالبيت».

برنامج «شيف بالبيت» حقق نجاحًا كبيرًا خلال الموسم الأول على منصة «واتش إت»، وقدم خلاله الشيف بشر الحلبى شكلًا مختلفًا من برامج الطهى، من خلال إعداد عدد من الأكلات العربية التى تهم الجمهورين المصرى والعربى، بأسلوب مختلف وشكل جديد، واعتمد على الإبهار، وحرص على تقديم وجبات غير مكلفة.

ويشمل الموسم الثانى عددًا كبيرًا من المفاجآت التى يقدمها للجمهور، من خلال تقديم وجبات مميزة تصلح للإفطار خلال الشهر الكريم.

وتسعى المنصة لتقديم برامج مميزة خاصة لجمهورها، تختلف تمامًا عمَّا يقدم على شاشات التليفزيون.

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وائل لطفي

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