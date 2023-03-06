خبير: الدولة مهتمة بتحفيز الاستثمار الزراعي والصناعي لزيادة الإنتاج

قال الخبير الاقتصادي أحمد سلامة إن الدولة تعمل علي تنمية الاستمثار الزراعي والصناعي خلال الفترة القادمة .

أضاف الخبير الاقتصادي، لـ"الدستور"، أن الأزمات العالمية التي مر بها العالم تؤكد أن الحل للدولة من أجل الخروج من الأزمات الاقتصادية هو العمل علي زيادة الرقعة الزراعية، لافتًا إلى أن الدولة، حاليًا، مهتمة بالزراعة والانتاج والتصنيع من أي زيادة الصادارات المصرية.

وأوضح أنه لا بد من العمل علي تحفيز الاستثمارات الزراعية والصنايعة من أجل القدرة علي زيادة الإنتاج.