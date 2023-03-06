لأول مرة بالمتحف الكبير.. تفاصيل النسخة العاشرة لـ«قمة رايزاب 2023»

عقدت شركة رايز آب، الرائدة في مجال ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن تفاصيل النسخة العاشرة من "قمة رايزاب 2023" التي تأتي بشكل جديد كليًّا تحت شعار "ابق حقيقيا" Stay Real، التي ستقام في المتحف المصري الكبير في الفترة من 16 - 18 مارس 2023، بحضور أكثر من 20,000 شخص من 60 دولة.

وخلال المؤتمر الصحفي، تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال كشريك استراتيجي للقمة تهدف الشراكة لتناول أبرز التحديات التي تواجه قطاع ريادة الاعمال المصري وإيجاد حلول سريعة لها من أجل النهوض بالقطاع وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال عدة فعاليات وموائد مستديرة ستتم خلال القمة وبعدها.

كما تم الكشف أيضا عن أبرز ملامح القمة والتي تأتي بشكل جديد كليا بدأ من مناظرات للقضايا الهامة بالقطاع و الموائد المستديرة و التي تتناول 6 محاور أساسية وهما: العواصم الذكية والتكنولوجيا والمجتمع، الاقتصاد الإبداعي، التكنولوجيا الناشئة، والاستدامة، أما المحور الأبرز يأتي تحت اسم "10 سنوات" يأتي ليناقش تطور الصناعات وإبراز الشركات الناشئة التي استمرت في النجاح لمدة 10 سنوات.

وفي تلك المناسبة، صرح عبد الحميد شرارة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة رايزاب –قائلاً: "لقد قررنا ان نعقد المؤتمر الصحفي اليوم في وسط البلد لأنه المكان الذي بدأت فيه القمة وهنا بدأت نشأة قطاع ريادة الأعمال فتلك المنطقة احتضنت الشباب المبدعين الذين لديهم أفكار في وحلول مبتكرة في كل القطاعات فأصبحت مركز يضم حاضنات ومسرعات الأعمال والجامعات والصحافة وشركات خدمات لمساعدة هؤلاء الشباب، لقد كان هدف رايز اب وقتها أن تصبح منصة تقوم بتسهيل عملية التواصل بين الشركات الناشئة بعضها ببعض وان تقوم تلك المنصة بخلق مجتمع متكامل".

أضاف شرارة:" على مدار 10 سنوات استطاعت رايز اب ان تجذب 10 الاف مستثمر واستطاعت الشركات الناشئة المصرية ان تجمع حوالي 3 ونص مليار دولار في العشر سنوات مما ساهم في تعزيز الاستثمار الأجنبي في مصر وشجع الشباب على البدأ شركاتهم الناشئة وكام بنشر ثقافة ريادة الأعمال."

وعبّر شرارة عن فخرة باستضافة المتحف المصري الكبير أحد أكبر الصروح التاريخية فى العالم الذي اصبح منصة لاستضافة أهم الاحداث في مصر للنسخة العاشرة من "قمة رايز اب 2023” والذي يتنظر العالم أجمع افتتاحه و الذي يعتبر مكان مرتبط بالمصريين تاريخيا ليجمع بين الثقافة والحضارة القديمة والمستقبل المشرق للنماذج الناجحة لرواد الأعمال المصريين.

أكد أن النسخة العاشرة من القمة تأتي بطابع مميز من حيث الفعاليات والمكان والشركاء وستقدم حلول وخطوات جادة للنهوض بقطاع ريادة الأعمال.

وصرح أشرف مقلد، رئيس القطاع التجاري بشركة مراكز عن سعادته بالإعلان عن إطلاق النسخة العاشرة من قمة RiseUp مؤكدا أنها أكبر تجمع لرواد الأعمال في المنطقة حيث تجمع رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وأكد مقلد أن الشركة تهتم بريادة الأعمال والابتكار وتعتبرهما ركن أساسي لمبادرات المسئولية المجتمعية للشركة، مضيفاً إلى ان دعم ريادة الأعمال جزء أساسي من استراتيجية مراكز منذ انطلاق أنشطتها الاستثمارية داخل السوق المحلية.

ستضم القمة هذا العام المتحدثين عالميين ومن ابرزهم رونالدو مشاور، مؤسس VP Amazon، وSouq.com وهشام الناظر، مدير مكتب مصر بشركة Google، وشينز جلبي مدير مسرعة الإعمال بشركة وGoogle و شالو جارج - العضو المنتدب لشركة مايكروسوفت و غيرهم.

ستتيح القمة هذا العام عدة مميزات للشركات الناشئة وهما إيجاد فرص استثمارية للشركات الناشئة تقام من خلال اجتماعات فردية بين رواد الاعمال والمستثمرين، وتوفير فرص العمل عن طريق اتاحة الفرصة للشركات الناشئة بإيجاد الموظفين وفقا لاحتياجاتهم عن طريق “حائط الفرص" الذي سيتم طرح فيه فرص المطلوبة حتي يقوم الراغبين بالعمل وأخيرا، سيتم عمل جلسات استشارات للشركات الناشئة من الخبراء في مجال ريادة الاعمال.

تقام القمة هذا العام بالتعاون مع شركة مراكز Marakez وحالا وبنك مصر وبيبسيكو واجورة و انطلاق.