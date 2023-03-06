خدوا بالكم .. كيف يستدرج النصاب الإلكتروني ضحاياه؟

يقع العديد من المواطنين ضحايا للنصب الإلكتروني، من خلال طريقة مبتكرة لجأ إليها محترفي النصب الإلكتروني، بإرسال رسالة نصية على هاتفك المحمول يطلب فيها منك الاتصال بنفس الرقم لتحديث بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني حتى لا يتم إيقافها.

بعض من المواطنين يكونوا صيدا ثمينا لمحترفي النصب الإلكتروني، ويقوم بالاتصال ويتم الاستيلاء على كل بياناته ومن ثم الاستيلاء على أمواله دون أن يشعر وبعدها يشعر بالمصيبه في أول عملية سحاب أو كشف عن حسابه.

أجهزة وزارة الداخلية نجت في مواجهة منفذي عمليات النصب الإلكرتوني، والقبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة.

النصب باسم التسوق الإلكتروني

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبو بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية.

وتوصلت الحريات إلى تمكن المتهمون من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالضحايا واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.

تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ذلك النشاط الإجرامي شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بهذا الأسلوب.

وبتقنين الإجراءات وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة، تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، و3 هواتف محمولة بفحصهم تبين احتواؤهم على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات الاحتيال والدالة على نشاطهما، كما تبين من الفحص ارتكابهما 4 وقائع بذات الأسلوب.