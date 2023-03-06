الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

لوكا مودريتش على رأس قائمة كرواتيا لتوقف مارس الدولي

لوكا مودريتش
لوكا مودريتش

أعلن زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، عن قائمة فريقه المستدعاة لفترة التوقف الدولي المقبلة، بتصفيات أمم أوروبا، يورو 2024.

ويلتقي المنتخب الكرواتي نظيره منتخب ويلز يوم 25 مارس الجاري، بالجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2024، ثم يلتقي منتخب كرواتيا يوم 28 من الشهر نفسه بالجولة الثانية.

ويقع المنتخب الكرواتي في المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، رفقة منتخبات تركيا وأرمينيا، ولاتفيا وويلز.

وانضم لوكا مودريتش، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، لقائمة المنتخب الكرواتي رغم الشائعات التي أشارت إلى اقترابه من الاعتزال دوليًا، ولكن مودريتش أكد أنه يرغب في الاستمرار مع منتخب بلاده حتى بطولة أمم أوروبا، يورو 2024.

وجاءت قائمة منتخب كرواتيا على النحو الآتي:


حراس المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش، إفيكا إيفوشيتش، نيديلليكو لابروفيتش.


خط الدفاع: دوماجو فيدا، بورنا باريسيتش، جويسب جورانوفيتش، يوشكو جفارديول، بورنا سوسا، جوسيب ستانيسيتش، مارتنين إرليتش، جوسيب سوتالو.

وسط الملعب: لوكا مودريتش، ماتيو كوفاسيتش، مارسيلو بروزوفيتش، ماريو باساليتش، نيكولا فلاسيتش، لوفرو ماير، لوكا إيفانوسيتش، لوكا سوشيس.


الهجوم: إيفان بريسيتش، أندريا كراماريتش، برونو بيتكوفيتش، ميسلاف أورسيتش، ماركو لفياجا، بيتار موسا.

لوكا مودريتش مثل المنتخب الكرواتي في مختلف مراحله العمرية، ولعب 15 مباراة لمنتخب تحت 21 عامًا قبل أن ينضم للمنتخب الأول في مارس 2006، ومنذ ذلك الحين شارك في 162 مباراة وسجل 23 هدفًا وصنع 25 لزملائه في المنتخب.

وشارك لوكا مودريتش في الجيل التاريخي لمنتخب كرواتيا الذي حقق الميدالية الفضية لبطولة كأس العالم، روسيا 2018، بعد خسارة المباراة النهائية أمام منتخب فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدفين، ثم احتل المركز الثالث في نسخة كأس العالم الماضية، قطر 2022، بالفوز على منتخب المغرب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

زلاتكو داليتش منتخب كرواتيا فترة التوقف الدولي أمم أوروبا يورو 2024 قائمة كرواتيا لوكا مودريتش

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