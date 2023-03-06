ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى مقتل عامل فى سوهاج

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بإلقاء القبض على عامل قام بقتل آخر بإطلاق النار عليه، مما نتج عنه إصابته بطلق ناري أعلى الجبهة من الناحية اليسرى، وذلك أخذا بالثأر بدائرة مركز شرطة ساقلته شرقى محافظة سوهاج، وتم التحفظ على السلاح المستخدم والمتهم، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى ساقلتة المركزى.

البداية بتلقي اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوفاة عامل عقب إصابته بطلق نارى أخذا بالثأر بدائرة مركز شرطة ساقلته، شرقى سوهاج.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ورئيس فرع بحث الشرق ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة ساقلتة بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومتوفى بدائرة مركز ساقلتة، حيث تبين مقتل عامل، يقيم بذات الناحية، نتيجة إصابته " بطلق ناري أعلي الجبهة من الناحية اليسري"، وبسؤال نجل عم المجني عليه، مزارع ويقيم بذات الناحية، قام باتهام عامل، ويقيم بذات الناحية، بالتعدي على المذكور وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته أخذاً بالثأر.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، عبارة عن بندقية آلية وطلقة من ذات العيار، وتم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، وتحرر المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.