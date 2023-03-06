اليوم.. طلائع الجيش يواجه المصري البورسعيدي في برج العرب

يحل طلائع الجيش ضيفا على فريق المصري البورسعيدي، في الخامسة من مساء اليوم، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الأسبوع الحادي والعشرين للدوري الممتاز.

فريق المصري بقيادة حسام حسن يحتل المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة من خمسة انتصارات وعشرة تعادلات وخمس هزائم وسجل 18 هدفا ودخل مرماه 22 هدفا وبعد 7 مباريات بدون انتصار جمع منها خمس نقاط فقط فاز الفريق على انبي في الجولة الماضية ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 28 وتدعيم تواجده في المنطقة الدافئة بجدول الدوري.

حسام حسن المدير الفني للمصري اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : عصام ثروت ومحمود جاد ومحمد شحاتة وعمرو موسى وكريم العراقي وإسلام أبو سليمة وعماد الدين أبو بكر وحسين السيد وعمرو سعداوي وأحمد عماد وحسن علي وإسلام عطية وإيزى إيميكا وإلياس الجلاصي وعبد الرحيم دغموم ومحمد الفيومي وزياد كمال وحسام جريشة وحسام حسن ومحمد عبد اللطيف جريندو وعبده يحيى وعمرو المرسي.

وشهدت القائمة غياب مروان حمددي بسبب الإيقاف بعد طرده في المباراة الأخيرة أمام انبي.

ويحتل طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة من ثلاثة انتصارات و8 تعادلات و9 هزائم وسجل 21 هدفا ويملك أضعف دفاع في الدوري واهتزت شباكه 30 مرة بالتساوي مع البنك الأهلي.

ومنذ تولى عماد النحاس المسئولية خلفا لمحمد يوسف، خاض الفريق ثلاث مباريات جمع منها نقطة واحدة بالتعادل مع انبي والهزيمة أمام الداخلية والاتحاد السكندري، وبشكل عام لم يحقق الطلائع أى فوز في أخر 12 مباراة لذلك يسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 20 حتى لايتأزم موقفه أكثر في صراع الهروب من شبح الهبوط.

يدير المباراة محمود البنا ويساعده تامر رشاد وكريم يونس ومعهم محمد العتباني حكمًا رابعًا وعلاء صبري حكم فيديو وهاني عبد الفتاح مساعد حكم فيديو.