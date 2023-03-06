مصرع مسن سقط من قطار القاهرة الإسكندرية بمحطة كفر الدوار فى البحيرة

لقي قبل قليل، رجل في العقد الثامن من العمر مصرعه، إثر سقوطه أثناء تحرك قطار متجه من الإسكندرية إلي القاهرة في محطة كفرالدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلي ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع مسن سقط من قطار

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفرالدوار يفيد وقوع حادث سقوط مسن من قطار متجه من الإسكندرية إلي القاهرة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

تحديد هوية المتوفي

بالفحص تبين وفاة مسن يدعى "يونس الصافي علي مرعي" 74 عاما، مقيم بكوم اشو بكفرالدوار، وتم نقل الجثة إلي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي كفرالدوار العام، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.