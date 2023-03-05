محلل عراقي: زيارة السوداني للقاهرة انطلاقاً من أهمية دورها بالمنطقة

اعتبر المحلل السياسي والأكاديمي العراقي عبد الكريم الوزان أن زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى مصر تأتي إنطلاقا من الدور الكبير الذي تلعبه مصر في الوطن العربي والعالم.

وتابع الوزان، لـ"الدستور": "تأتي انطلاقا من حاجة العراق لدول عربية تسانده وتعيده إلى محيطه العربي"، لافتاً أن الزيارة تهدف أيضاً إلى معالجة ملفات كثيرة منها اقتصادية، وبحث سبل توفير الأيدي العاملة وتدريب الكوادر، وبحث التعاون في الجانب الأمني.

أضاف المحلل السياسي العراقي:"التعاون الأمني بين البلدين، من أهم الملفات المطروحة، عبر تبادل المعلوم ات الاستخباراتية ويأتي كل ذلك في وقت عصيب"، مشيراً إلى أن العراق إلى يواجه أزمة كبرى، حيث يقع ضحية بعض الأطماع الخارجية، لذا يحتاج إلى عروبته.

أختتم الوزان تصريحاته: "لا بد للعراق ان يلجأ الى الدولة العربية الاخت الكبرى، لمناقشة كل هذه الملفات، لكي يجد حلول للتزاعات والخلافات الدولية التي تدور على أرضه".