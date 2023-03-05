انتصار السيسى عن سيدات مصر: «مش بألف راجل دول بالدنيا كلها» (فيديو)

وجهت المهندسة منال إبراهيم أحمد عيسى رسالة للسيدة انتصار السيسي قائلة: «بشكر حضرتك جدًا، أنتي ست جملية وبنحبك أوي ست مصرية بسيطة وجدعة وأم».

وكرمت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس، في احتفالات اليوم العالمي للمرأة تحت شعار «المرأة المصرية.. أيقونة النجاح»، عددًا من الأيقونات من النماذج المصرية المُلهمة.

وقالت السيدة انتصار السيسي خلال التكريم: «نفسنا نقول لمصر والدنيا كلها إن في ستات مش بألف راجل لا دي بالدنيا كلها، ستات تكافح، ربنا يوفقكم ودائمًا وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان وعيد المرأة، وإن شاء الله يكون لنا نصيب ونتقابل مرة أخرى».