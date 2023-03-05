محمد صلاح عن رقمه التاريخى: لدىّ أهداف أخرى فى أنفيلد

عبّر محمد صلاح عن سعادته بعد تسجيله هدفين لليفربول في شباك مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعتهما في ديربي إنجلترا، ببطولة الدوري الإنجليزي.

وقاد صلاح فريقه ليفربول لاكتساح مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة، في قمة الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح الهدفين الرابع والسادس لـ ليفربول في شباك مانشستر يونايتد، ليصبح الهداف التاريخي لـ“ الريدز، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ” بريميرليج"، برصيد 129 هدفًا، متفوقًا على روبي فاولر (128 هدفًا).

ماذا قال محمد صلاح بعد الفوز على مانشستر يونايتد ورقمه القياسي مع ليفربول؟

وقال صلاح في تصريحات لشبكة “بي إن سبورتس” بعد المباراة:" كنا نعلم بأن مانشستر يونايتد يؤدي بشكل جيد، لكن كان أهم شي بالنسبة لنا الفوز، اللاعبون كانوا يطمعون لتحقيق الانتصار، واستطعنا تسجيل 7 أهداف، أتمنى أن تمنحنا تلك المباراة دفعة، ولا تجعلنا نتراخى، حتى ننهي الموسم في المراكز الأربعة الأولى".

أضاف: "استغللنا الفرص التي سنحت لنا، كنا موفقين في الفرص سواء عن طريقي أو داروين نونيز أو كودي جاكبو".

وتابع:" كنت أرغب في أن يسجل فيرمينو وجوتا عندما نزلا كبديلين، الفريق كله سعيد لهما ولفيرمينو، وأتمنى أن نستمر ونبني على تلك المباراة لتحقيق أهدافنا".

وعن رقمه القياسي كهداف تاريخي لـ ليفربول، قال: "لا أستطيع وصف شعوري، يوم من أفضل أيام حياتي، حطمت رقما كنت أسعى له منذ يومي الأول هنا، أسعى دائمًا للأرقام التاريخية، لكن الأهم الانتصارات، يوم خاص لي، ولدي أهداف أخرى لتحقيقها مع الفريق".

وأردف: "محظوظ بشيء مثل هذا، بأن أسجل في المباريات الكبيرة، وأكون سعيدا بتسجيل تلك الأرقام في تلك المباريات، ومساعدة فريقي لتحقيق الانتصارات".

واختتم قائلًا: "سأذهب إلى المنزل، وأحتفل مع عائلتي وأتناول شاي البابونج!".