الأحد 05 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هل يحضر هاري وميجان حفل تتويج الملك تشارلز الثالث؟

الامير هاري وزوجته
الامير هاري وزوجته

تلقى الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل دعوتهما لحفل تتويج الملك تشارلز الثالث، لكن لم يحدد بعد إذا كانا سيتوجهان إلى المملكة المتحدة لحضور حفل التتويج في 6 مايو أم لا.

وقال متحدث باسم دوق ودوقة ساسكس لصحيفة صنداي تايمز، في بيان نهاية هذا الأسبوع: "يمكنني أن أؤكد أن الدوق تلقى مؤخرًا مراسلات بالبريد الإلكتروني من مكتب جلالة الملك بخصوص التتويج. قرار فوري بشأن ما إذا كان الدوق والدوقة سيحضران لم يتم الكشف عنها من قبلنا في هذا الوقت "، بحسب مجلة PEPOLE. ولم يصدر تعليق عن قصر باكنغهام.

ظلت العلاقات بين عائلة ساسكس، التي انتقلت إلى ولاية كاليفورنيا مسقط رأس ميجان في عام 2020، والعائلة المالكة متوترة في أعقاب إصدار مذكرات الأمير هاري في يناير.

الامير هاري يرد على حضوره حفل التتويج

في مقابلة مع توم برادبي من قناة ITV حول الكتاب، قال هاري عن التتويج: "هناك الكثير مما يمكن أن يحدث بين الحين والآخر، لكن كما تعلمون الباب مفتوح دائمًا، الكرة في ملعبهم. هناك الكثير ليتم مناقشتها، وآمل حقًا أن يكونوا على استعداد للجلوس والتحدث عنها ".

وقيل إن الملك تشارلز (74 عاما) حريص على "تهدئة" الوضع في الوقت المناسب لتتويجه، بحسب المجلة الأمريكية.

قال مصدر مقرب من العائلة المالكة لـPEOPLE: "إنها مناسبة بالغة الأهمية لتشارلز ويريد أن يكون ابنه في التتويج ليشهدها. إنه يرغب في عودة هاري إلى العائلة. إذا لم يفعلوا ذلك، سيكون دائمًا جزءًا من عهد الملك وكيف ترك عائلته مفككة. لقد اشتهر بأنه أحد الوالدين غير المستقرين، وسيكون من المروع له أن يستمر ذلك".

يأتي خبر تلقي ميجان وهاري دعوة للتتويج بعد أيام فقط من تأكيد متحدث باسم مؤسسة Archewell Foundation للزوجين للناس أنه قد طُلب منهم مغادرة منزلهم في المملكة المتحدة.

الأمير هاري ميغان ميركل تشارلز الثالث المملكة المتحدة حفل التتويج ساسكس

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يرعى الرئيس مؤتمرًا لتطوير التعليم؟

الأكثر قراءة

تفاصيل تقرير الطب البيطرى عن كلب الشيخ زايد

شهود العيان: الكلب عقر المجنى عليه أثناء طرقه على باب مالكه

النائب العام يأمر بحبس متهم مسئول عن كلب عقر جاره بالشيخ زايد

رئيس جهاز مدينة بدر: تنفيذ ممشي وتراك درجات وبارك انتظار قريبًا

انتصار السيسى عن سيدات مصر الملهمات: «نماذج جميلة ومشرفة»

انتصار السيسى عن سيدات مصر: «مش بألف راجل دول بالدنيا كلها» (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

محمد العسيري

أم البطل.. لما راح الصبر منها

ماجد حبته

أستاذ ورئيس قسم.. للأسف!

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سوريا فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

صور

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش

سوريا: نستنكر الممارسات العدوانية الإسرائيلية فى الجولان

نتنياهو: تصريحات مدير عام «الوكالة الذرية» حول الملف النووى الإيرانى «بلا قيمة»