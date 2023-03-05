هل يحضر هاري وميجان حفل تتويج الملك تشارلز الثالث؟

تلقى الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل دعوتهما لحفل تتويج الملك تشارلز الثالث، لكن لم يحدد بعد إذا كانا سيتوجهان إلى المملكة المتحدة لحضور حفل التتويج في 6 مايو أم لا.

وقال متحدث باسم دوق ودوقة ساسكس لصحيفة صنداي تايمز، في بيان نهاية هذا الأسبوع: "يمكنني أن أؤكد أن الدوق تلقى مؤخرًا مراسلات بالبريد الإلكتروني من مكتب جلالة الملك بخصوص التتويج. قرار فوري بشأن ما إذا كان الدوق والدوقة سيحضران لم يتم الكشف عنها من قبلنا في هذا الوقت "، بحسب مجلة PEPOLE. ولم يصدر تعليق عن قصر باكنغهام.

ظلت العلاقات بين عائلة ساسكس، التي انتقلت إلى ولاية كاليفورنيا مسقط رأس ميجان في عام 2020، والعائلة المالكة متوترة في أعقاب إصدار مذكرات الأمير هاري في يناير.

الامير هاري يرد على حضوره حفل التتويج

في مقابلة مع توم برادبي من قناة ITV حول الكتاب، قال هاري عن التتويج: "هناك الكثير مما يمكن أن يحدث بين الحين والآخر، لكن كما تعلمون الباب مفتوح دائمًا، الكرة في ملعبهم. هناك الكثير ليتم مناقشتها، وآمل حقًا أن يكونوا على استعداد للجلوس والتحدث عنها ".

وقيل إن الملك تشارلز (74 عاما) حريص على "تهدئة" الوضع في الوقت المناسب لتتويجه، بحسب المجلة الأمريكية.

قال مصدر مقرب من العائلة المالكة لـPEOPLE: "إنها مناسبة بالغة الأهمية لتشارلز ويريد أن يكون ابنه في التتويج ليشهدها. إنه يرغب في عودة هاري إلى العائلة. إذا لم يفعلوا ذلك، سيكون دائمًا جزءًا من عهد الملك وكيف ترك عائلته مفككة. لقد اشتهر بأنه أحد الوالدين غير المستقرين، وسيكون من المروع له أن يستمر ذلك".

يأتي خبر تلقي ميجان وهاري دعوة للتتويج بعد أيام فقط من تأكيد متحدث باسم مؤسسة Archewell Foundation للزوجين للناس أنه قد طُلب منهم مغادرة منزلهم في المملكة المتحدة.