الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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المعركة مستمرة.. «الأوكرانى للحوار»: مركز مدينة باخموت فى قبضة القوات الأوكرانية

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

كشف الدكتور عماد أبوالرب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، تطورات معركة باخموت بين روسيا وأوكرانيا، موضحًا أن مدينة باخموت تبعد عن العاصمة كييف قرابة 600 كم.

وقال رئيس المركز الأوكراني للحوار خلال ظهوره عبر قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم الأحد: «عمدة المدينة أكد على استمرار سيطرة القوات الأوكرانية على مركز المدينة».

أوكرانيا أحكمت دفاعاتها وألحقت خسائر بالقوات الروسية في باخموت

وأشار إلى أن ضواحي مدينة باخموت بكامل أطرافها عدا الطرف الغربي محاصرة من القوات الروسية، موضحًا أن وجود قوات فاجنر وقوات الجيش الروسي طوال تلك المدة وعدم استطاعتهم حسم معركة مدينة باخموت هذا يدل على أن القوات الأوكرانية أحكمت دفاعاتها واستطاعت إلحاق خسائر بالقوات الروسية.

وأكد أن القوات الأوكرانية في باخموت منعت روسيا من السيطرة على المدينة، متابعًا: «نعم هناك تقدم من القوات الروسية وهناك حصار للمدينة لكن هذا لن يغير شيئًا في المعركة لأن المدينة ليست استراتيجية ولن تؤدي إلى انهيار واستسلام باقي المدن».

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