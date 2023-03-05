«الكونتينر» في جولة داخل مصنع الجوهرة للسيراميك (فيديو)

انطلقت خلال الأسابيع القليلة الماضية، حلقات برنامج "الكونتينر"، أحدث برامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يناقش فكرة "عقدة الخواجة".

“الكونتينر” هو التجربة الأولى لأحمد داود في تقديم التلفزيوني ويتكون الموسم الأول من 16 حلقة.

ويرصد أحمد داود، من خلال البرنامج، جهود الدولة المصرية خلال الخمس سنوات الماضية، في القطاع الصناعي، حيث يزور مصانع مصر في مختلف المحافظات لرصد تطور صناعات “الملابس، الجلود، الصناعات الغذائية، الأجهزة الكهربائية والصناعات الثقيلة والمكمّلة”.

وفي "الفيديوجراف" التالي نستعرض أبرز المعلومات عن مصنع الجوهرة للسيراميك..