الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«الكونتينر» في جولة داخل مصنع الجوهرة للسيراميك (فيديو)

برنامج الكونتينر
برنامج الكونتينر

انطلقت خلال الأسابيع القليلة الماضية، حلقات برنامج "الكونتينر"، أحدث برامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يناقش فكرة "عقدة الخواجة".

“الكونتينر” هو التجربة الأولى لأحمد داود في تقديم التلفزيوني ويتكون الموسم الأول من 16 حلقة.

ويرصد أحمد داود، من خلال البرنامج، جهود الدولة المصرية خلال الخمس سنوات الماضية، في القطاع الصناعي، حيث يزور مصانع مصر في مختلف المحافظات لرصد تطور صناعات “الملابس، الجلود، الصناعات الغذائية، الأجهزة الكهربائية والصناعات الثقيلة والمكمّلة”.

وفي "الفيديوجراف" التالي نستعرض أبرز المعلومات عن مصنع الجوهرة للسيراميك..

 

 

الكونتينر المتحدة أحمد داود عقدة الخواجة برنامج الكونتينر مصنع الجوهرة للسيراميك لسيراميك الجوهرة

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