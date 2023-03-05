استكمال نظر استئناف أحمد عز على زيادة مصروفات توأم زينة غدًا

تستكمل محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا الاثنين، نظر الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على حكم أول درجة، بإلزامه بدفع 20 ألفا و552 جنيهًا إسترلينيًا مصروفات دراسية لتوأم الفنانة زينة، زين الدين وعزالدين ششش .

كان قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة في مدينة نصر رفض للمرة الخامسة طلب أحمد عز بتحويل توأمه من الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى، لتؤكد المحكمة أحقية زينة في الولاية التعليمية على طفليها.