جمعية عمومية طارئة لمحامى شمال الجيزة لبحث زيادة الرسوم القضائية

تعقد نقابة المحامين الفرعية في شمال الجيزة، بعد غد الثلاثاء، اجتماعا طارئا للجمعية العمومية لبحث زيادة الرسوم المفروضة من قبل المحاكم على المحامين.

وقال السيد جابر مكي، نقيب محامي شمال الجيزة: إن عقد الجمعية العمومية الطارئة يأتي إيمانا منا واستجابة لنبض الجمعية العمومية لمحامين شمال الجيزة خاصة ومحامين مصر عامة والرغبة الجامحة لهم فى التصدى لتغول السلطة القضائية على الحقوق الدستورية والقانونية من فرض رسوم غير مبررة ومخالفة للدستور والقانون.

وأضاف في بيانه: “فرض الرسوم لا بد أن يكون بقانون وليست بتعلميات إدارية، وقد رأينا أن نعقد اجتماعا طارئا للجمعية العمومية محامين شمال الجيزة وشيوخ المحامين واللجان النقابية وذاك يوم الثلاثاء الساعة الواحدة ظهرا بمقر النقابة لمناقشة موضوع فرض الرسوم الغير مبرر وبحث سبل التصدى لها”.