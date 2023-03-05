الأحد 05 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد مرتبات شهر مارس 2023 والزيادات الجديدة

مرتبات
مرتبات

يبحث العديد من المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023 وذلك بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء عن تبكير المواعيد، حيث جاء قرار تبكير موعد صرف مرتبات مارس 2023، في بيان سابق لـ وزارة المالية أعلنت به عن مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2023، وذلك منذ بداية العام الجاري.

ميعاد صرف مرتبات شهر مارس 2023

وبحسب بيان مجلس الوزراء، فقد كان قرار قبض مرتبات شهر مارس 2023  للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، حيث تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف مرتبات العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2023

وبحسب ما أوضح مجلس رئاسة الوزراء، فمن المقرر صرف مرتبات مارس 2023 أيام: «20، 21، 22، 23، 26» من نفس الشهر، والمتأخرات أيام «8، 9، 12» من الشهر ذاته.

وعن الزيادات وجميع التفاصيل الخاصة بها حسبما أعلنت من الحكومة فإن زيادة المرتبات بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريًا.

أما عن مرتب الدرجة الثالثة بعد الزيادة 2023 فإنه يوجد  زيادة المرتبات بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريًا.

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مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023 في مصر

وحسبما تم الإعلان من وزارة المالية عن مرتبات شهر مارس 2023 فإن زيادة المرتبات بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا.

وقالت وزارة المالية فى بيانات رسمية لها أصدرتها خلال الايام الماضية عن مرتبات شهر مارس لعام 2023،  إن زيادة المرتبات بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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