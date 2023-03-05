«الكبير ومربوحة».. أبرز تقاليع بوكسات رمضان فى الإسكندرية.. والبائع: هدايا المخطوبين

تنوعت الأشكال والزخارف للفوانيس والزينة بالأسواق والمحال بشوارع وميادين الإسكندرية؛ مع اقتراب الشهر المعظم، حيث انتشرت الأنواع المختلفة التي تتهادى للأطفال والكبار ومن بينها «بوكس رمضان» الصندوق الخشبي الذي يصمم بعدة أشكال تحمل روح الشهر الكريم، ويوضع به الفانوس والشخصيات الرمضانية والإضاءة وغيرها من الهدايا، وتعتبر بوكسات رمضان هدية مميزة لـ«الكابلز» خاصة خلال فترة الخطوبة.

وفي سوق الفوانيس والهدايا بالإسكندرية، كان أبرز التقاليع الجديدة في بوكسات رمضان، «بوكس الكبير ومربوحة» الذي حمل رسم صورة شخصية الكبير وشخصية مربوحة، بمسلسل الكبير أوي والذي حقق نجاح ونسب مشاهدة مرتفعة في رمضان الماضي ويستمر عرضه هذا العام.

قال أحمد إبراهيم أحد بائعي فوانيس رمضان بسوق المنشية وسط الإسكندرية، إن بوكس رمضان يعد من أبرز الهدايا التى تحظى بإقبال عدد كبير من المخطوبين والمتزوجين أيضًا كهدية مميزة تقدم احتفالاً بحلول الشهر الكريم، مشيرًا إلى أنه يتغير بحسب الحجم والهدايا التي توضع به بالشكل الذي يناسب كل شخص وبحسب إمكانياته وطلباته، ويكون هناك أيضا أشكال مختلفة من الزخارف على البوكس نفسه مرتبطة بشهر رمضان.

أضاف لـ«الدستور» أن أحدث وأبرز أشكال البوكس هذا العام بوكس «الكبير ومربوحة» وذلك بسبب شهرة الشخصيتين، وهو ما يحدث في هدايا رمضان التي ترتبط بالشهر الكريم، حيث يتم تصميم فوانيس وعرائس ومفارش تحمل صور شخصيات رمضانية مثل بوجي وطمطم، عمو فؤاد، بكار، فنانيس وغيرها من الشخصيات الرمضانية التي ارتبطنا بها.

وأوضح أن هناك 3 أحجام من بوكس رمضان وتتراوح أسعارها مابين 65 جنيها للصغير، و100جنيه للمتوسط، و150 جنيها للكبير، وأن يضاف محتويات البوكس بحسب طلب الشخص والتي تضم فانوس مع عروسة بشكل بوجي أو طمطم أو غيرها، أو إضافة بلورة وهي من الهدايا الجديدة التي تضاف للبوكس، بجانب مصحف أو مجسم للكعبة، ويمكن إضافة سبحة، وغيرها من الهدايا المتنوعة.

وأشار إلى أن أنواع بوكسات رمضان تجذب الأنظار بشكل أكبر وتحظى بزيادة في نسبة الإقبال نظرًا لأنها جديدة وغير تقليدية، لذا يصبح هناك تنوع وتجديد، وذلك بجانب أنواع الفوانيس التى تكون تقليدية ومن أبرزها الصاج والأركيت المصنوعة من الخشب والتى مازالت تحتفظ برونقها وتحظي بنسبة إقبال على شرائها والطلب عليها في كل عام.