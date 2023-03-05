الأحد 05 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2023.. طرح البرومو الرسمى لمسلسل «الكبير أوى 7» (فيديو)

الكبير أوي ج 7
الكبير أوي ج 7

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجي البرومو الدعائي الرسمي للمسلسل الكوميدي “الكبير أوي 7” للفنان أحمد مكي والمقرر عرضه ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان 2023.

وتضمن البرومو الرسمي لمسلسل “الكبير أوي” الجزء السابع العديد من المواقف الكوميدية بين أبطال العمل وصرح “الكبير” لـ"هدية" إنه يريد الزواج مره أخرى، فيما ظهر عدد من نجوم الفن كضيوف شرف ضمن أحداث المسلسل.

"الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

ولاقى الجزء السادس من العمل قبولا كبيرا من قبل الجماهير، حيث دارت أحداثه بتعرض الكبير للعديد من التغيرات على الصعيد الأسري والتي خلالها يحاول رعاية ابنيه ويقرر الزواج من مربوحة من أجل المساعدة في تربية الأبناء، بينما يمر جوني بالعديد من الصعوبات بعد إصابته بالسمنة وبعد التخلص منها يقرر العمل يوتيوبر من خلال بث فيديوهات على موقع يوتوب.

أغنية «ولعانة» لأحمد مكى

وتصدر النجم أحمد مكي ترند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بأحدث أغنياته التي تحمل اسم "ولعانة" والتي طرحت أمس من أحداث مسلسله الجديد "الكبير أوي 7" والمقرر عرضه ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان المقبل 2023.

وحققت أغنية "ولعانة" لأحمد مكي من مسلسل "الكبير أوي 7" نسبة مشاهدة وصلت إلى مليون ونصف المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها واحتلت المركز الأول لتريند موقع الفيديوهات يوتيوب

youtube

الأغنية تحمل اسم "ولعانة"، وأخرجها أحمد مكي، وأداها بطريقة "الراب"، بمشاركة أبطال العمل مثل: "رحمة حسن، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبدالرحمن ظاظا، وحسين حجاج.

وتم تصوير الأغنية فى ديكورات المزاريطة التى تقع فيها أحداث المسلسل، ما أضفى عليها طابعًا كوميديًا مبهجًا، وجعلها تحقق انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل الكبير أوي 7 الكبير اوى 7 أحمد مكى مسلسلات شهر رمضان “الكبير أوي” الجزء السابع

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

تغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه فى سب وقذف ممدوح عباس

نقيب الصحفيين: قرار عاجل بالصرف الفورى لمعاش البطالة

مسلسلات رمضان 2023.. طرح البرومو الرسمى لمسلسل «الكبير أوى 7» (فيديو)

مسلسلات رمضان 2023.. أبرز 10 جمل في الإعلان الرسمي لمسلسل «سره الباتع»

خبراء: تعاون مصر والأردن والعراق سيمثل نقلة اقتصادية مهمة فى الشرق الأوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سوريا فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

صور

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا: نستنكر الممارسات العدوانية الإسرائيلية فى الجولان

نتنياهو: تصريحات مدير عام «الوكالة الذرية» حول الملف النووى الإيرانى «بلا قيمة»

للأسبوع التاسع على التوالى.. عشرات الآلاف فى شوارع إسرائيل ضد حكومة نتنياهو