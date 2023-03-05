مسلسلات رمضان 2023.. طرح البرومو الرسمى لمسلسل «الكبير أوى 7» (فيديو)

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجي البرومو الدعائي الرسمي للمسلسل الكوميدي “الكبير أوي 7” للفنان أحمد مكي والمقرر عرضه ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان 2023.

وتضمن البرومو الرسمي لمسلسل “الكبير أوي” الجزء السابع العديد من المواقف الكوميدية بين أبطال العمل وصرح “الكبير” لـ"هدية" إنه يريد الزواج مره أخرى، فيما ظهر عدد من نجوم الفن كضيوف شرف ضمن أحداث المسلسل.

"الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

ولاقى الجزء السادس من العمل قبولا كبيرا من قبل الجماهير، حيث دارت أحداثه بتعرض الكبير للعديد من التغيرات على الصعيد الأسري والتي خلالها يحاول رعاية ابنيه ويقرر الزواج من مربوحة من أجل المساعدة في تربية الأبناء، بينما يمر جوني بالعديد من الصعوبات بعد إصابته بالسمنة وبعد التخلص منها يقرر العمل يوتيوبر من خلال بث فيديوهات على موقع يوتوب.

أغنية «ولعانة» لأحمد مكى

وتصدر النجم أحمد مكي ترند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بأحدث أغنياته التي تحمل اسم "ولعانة" والتي طرحت أمس من أحداث مسلسله الجديد "الكبير أوي 7" والمقرر عرضه ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان المقبل 2023.

وحققت أغنية "ولعانة" لأحمد مكي من مسلسل "الكبير أوي 7" نسبة مشاهدة وصلت إلى مليون ونصف المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها واحتلت المركز الأول لتريند موقع الفيديوهات يوتيوب

الأغنية تحمل اسم "ولعانة"، وأخرجها أحمد مكي، وأداها بطريقة "الراب"، بمشاركة أبطال العمل مثل: "رحمة حسن، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبدالرحمن ظاظا، وحسين حجاج.

وتم تصوير الأغنية فى ديكورات المزاريطة التى تقع فيها أحداث المسلسل، ما أضفى عليها طابعًا كوميديًا مبهجًا، وجعلها تحقق انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.