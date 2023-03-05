الأحد 05 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة 31 متهما بإشعال النار وقتل شاب بالقليوبية

ارشيفية
ارشيفية

أجلت محكمة جنايات بنها، تأجيل محاكمة 31 متهمًا بإضرام النيران ببعض ممتلكات مواطنين بقرية ميت الدريج بكفر شكر إثر مقتل شاب وإصابة آخر في مشاجرة، لجلسة 2 مايو المقبل، لسماع مرافعة دفاع المتهمين.

البداية بتلقى مركز شرطة كفر شكر إشارة من مستشفى كفر شكر بوصول شاب يدعى "محمد. ي" مصابًا بطلق ناري، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى، وإصابة صديقه "رزق أ. د"، جزار، مقيم بمدينة كفر شكر، مصابا بطلق ناري في العضد الأيسر، ويخضع للعلاج بالعناية المركزة.

وتبين من تحريات البحث الجنائي نشوب مشاجرة في حفل عرس بقرية المنشأة الصغرى بسبب خلاف سابق على دراجة نارية بين الطرفين، وأثناء مغادرة المجني عليهما إلى منزل أحدهما، فوجئا بأعيرة نارية صوبهما من قبل مجهولين، مما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر، وفر الجناة هاربون خارج القرية، وتم ضبط اثنين منهم بعد الحادث بساعات، وتجري ملاحقة الثالث.

  على جانب آخر تعدى مجهولون على ممتلكات بعض المواطنين في قرية ميت الدريج التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وأحرقوا معلفا ومنزلين وسرقوا عجولا من المعلف، وأضرموا النار في المكان مع إطلاق طلقات رصاص عشوائية قبل هروب مرتكبي الواقعة.

الدائرة الخامسة محاكمة ممتلكات مواطنين مقتل شاب مركز شرطة كفر شكر

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