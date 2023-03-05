الأحد 05 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوى العاملة: فرص عمل للشباب بشركة الجيزة للغزل والنسيج بالمنوفية

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية عن فرص للعمل فى شركة الجيزة للغزل والنسيج (فرع مدينة السادات) للعمل في مهنة عمال إنتاج خبرة وبدون، وذلك للشباب من الجنسين برواتب مجزية ومزايا مختلفة وذلك للشباب من سن 18 إلى 37 سنة.

 يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقة لهم في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات.

وأوضح سعد عبدالرحيم مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية في تقريره للوزارة، أنه بالتعاون والتنسيق مع شركة الجيزة للغزل والنسيج في المحافظة تم توفير مجموعة من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة للعمل على مهنة عمال إنتاج برواتب تبدأ من 2700 جنيه، بالإضافة إلى توافر العديد من المميزات من تأمين صحي واجتماعي، ووسائل انتقال للعاملين، والسن المطلوب من  ١٨ إلى ٣٧ سنة، مع توفير تدريب مهنى للشباب من دون خبرة لإكتساب الخبرات اللازمة للعمل.

وأضاف مدير المديرية  أنه يمكن للراغبين في الحصول على تلك الفرص، التوجيه إلى ديوان المديرية إدارة بحوث العمالة وعنوانها : شبين الكوم - البر الشرقي - عمارة غاز مصر ‏شبين الكوم‏، ‏أو من خلال التواصل على الأرقام التالية ٠١٢٨٠٠٩٥٩٣٣،  ٠١٠٦٩٩١٧٧٦٨ رضا عبدالمجيد، للحصول على الفرص المتاحة، مؤكدًا استمرار سعى المديرية في توفير فرص عمل وتدريب للشباب من أبناء المحافظة على المهن التى يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة وتوفير حياة كريمة لهم.

IMG-20230305-WA0030
IMG-20230305-WA0030
مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية شركة الجيزة للغزل والنسيج وزير القوى العاملة حسن شحاتة عمال إنتاج القطاع الخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

كلمة قاضى «تمويل الإرهاب» فى محاكمة عائشة الشاطر

تأجيل إعادة محاكمة متهم فى «خلية داعش السلام الإرهابية»

القوى العاملة: فرص عمل للشباب بشركة الجيزة للغزل والنسيج بالمنوفية

رئيس جامعة بني سويف يفتتح فعاليات المؤتمر العلمي «الابتكارات العلمية والصناعة»

فوز مدرس بجامعة أسيوط بجائزة الدكتور يحيى الرخاوى السنوية للحالات الإكلينيكية بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سوريا فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

صور

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا: نستنكر الممارسات العدوانية الإسرائيلية في الجولان

نتنياهو: تصريحات مدير عام «الوكالة الذرية» حول الملف النووى الإيرانى «بلا قيمة»

للأسبوع التاسع على التوالى.. عشرات الآلاف فى شوارع إسرائيل ضد حكومة نتنياهو