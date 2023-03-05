القوى العاملة: فرص عمل للشباب بشركة الجيزة للغزل والنسيج بالمنوفية

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية عن فرص للعمل فى شركة الجيزة للغزل والنسيج (فرع مدينة السادات) للعمل في مهنة عمال إنتاج خبرة وبدون، وذلك للشباب من الجنسين برواتب مجزية ومزايا مختلفة وذلك للشباب من سن 18 إلى 37 سنة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقة لهم في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات.

وأوضح سعد عبدالرحيم مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية في تقريره للوزارة، أنه بالتعاون والتنسيق مع شركة الجيزة للغزل والنسيج في المحافظة تم توفير مجموعة من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة للعمل على مهنة عمال إنتاج برواتب تبدأ من 2700 جنيه، بالإضافة إلى توافر العديد من المميزات من تأمين صحي واجتماعي، ووسائل انتقال للعاملين، والسن المطلوب من ١٨ إلى ٣٧ سنة، مع توفير تدريب مهنى للشباب من دون خبرة لإكتساب الخبرات اللازمة للعمل.

وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للراغبين في الحصول على تلك الفرص، التوجيه إلى ديوان المديرية إدارة بحوث العمالة وعنوانها : شبين الكوم - البر الشرقي - عمارة غاز مصر ‏شبين الكوم‏، ‏أو من خلال التواصل على الأرقام التالية ٠١٢٨٠٠٩٥٩٣٣، ٠١٠٦٩٩١٧٧٦٨ رضا عبدالمجيد، للحصول على الفرص المتاحة، مؤكدًا استمرار سعى المديرية في توفير فرص عمل وتدريب للشباب من أبناء المحافظة على المهن التى يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة وتوفير حياة كريمة لهم.