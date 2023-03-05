مطران و5 أساقفة يتممون طقوس سيامة راهبان جديدان لدير الأنبا شنودة بسوهاج

احتفل دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي (الدير الأبيض) بسوهاج، برهبنة اثنين من طالبي الرهبنة بالدير بعد اجتيازهم فترة الاختبار الرهباني المقررة.

صلى صلوات الرهبنة والقداس الذي تلاها، إلى جانب الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس الدير، الأنبا بسادة مطران إخميم وساقلت، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا متاؤوس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، والأنبا ثاوفيلوس أسقف منفلوط، والأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة. كما شارك في الصلوات مجمع رهبان الدير، ودير القديسين الأنبا بيجول والأنبا بيشاي (الدير الأحمر) بسوهاج.

الراهبان الجديدان هما:

- الراهب فام الشنودي

- الراهب أبادير الشنودي