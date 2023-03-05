الأحد 05 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مطران و5 أساقفة يتممون طقوس سيامة راهبان جديدان لدير الأنبا شنودة بسوهاج

الكنيسة
الكنيسة

احتفل دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي (الدير الأبيض) بسوهاج، برهبنة اثنين من طالبي الرهبنة بالدير بعد اجتيازهم فترة الاختبار الرهباني المقررة.

صلى صلوات الرهبنة والقداس الذي تلاها، إلى جانب الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس الدير، الأنبا بسادة مطران إخميم وساقلت، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا متاؤوس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، والأنبا ثاوفيلوس أسقف منفلوط، والأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة. كما شارك في الصلوات مجمع رهبان الدير، ودير القديسين الأنبا بيجول والأنبا بيشاي (الدير الأحمر) بسوهاج.

الراهبان الجديدان هما:

- الراهب فام الشنودي

- الراهب أبادير الشنودي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

ضبط مسجل خطر يدير ورشة سلاح فى كرداسة

ننشر نص التحقيقات في محاولة شيف قتل طليقته بـ 10 طعنات في بورسعيد

الطعن على إعدام نجار قتل سيدة فى الإسكندرية 18 أبريل

محافظ أسيوط يبحث الموقف التنفيذي لخطة رصف الطرق بالمحافظة

احسب مرتبك.. جدول زيادة الحد الأدنى للأجور 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سوريا فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

صور

السيدة انتصار السيسي تلتقي سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

للأسبوع التاسع على التوالى.. عشرات الآلاف فى شوارع إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

إصابة طفل فلسطينى برصاص قوات الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

عاصفة استنكار دولى ضد تصريحات عنصرية بمحو قرية حوارة الفلسطينية