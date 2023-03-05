الأحد 05 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

41 % تراجعًا فى وفيات فيروس سى.. وتحسن مؤشرات الوفاة بالأورام

فيروس سي
فيروس سي

العديد من المبادرات الصحية أطلقتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، بداية من مبادرة "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، والتي انطلقت في أكتوبر 2018، مرورًا بمبادرات دعم صحة المرأة المصرية، والكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة، متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، القضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الجراحية، وغيرها من المبادرات التى تستهدف خفض نسب الوفيات، وتحسين جودة حياة المواطنين.

ورغم حداثة عهد المبادرات والحملات الصحية الذى لم يتعد 5 سنوات، غير أن نتائجها بدأت تؤتى ثمارها على أرض الواقع بعدما انعكست على تحسن مؤشرات الصحة العامة بين المصريين، وتراجع حالات الوفيات، وبخاصة وفيات الأمراض المزمنة، والتى تشمل أمراض القلب والأوعية الدموية، أمراض ضغط الدم، الكبد، الكلى المزمنة، والأورام.

سبق تلك المبادرات حملة قومية كانت الأكبر فى تاريخ الدولة المصرية، للكشف المبكر عن التهاب الكبد الوبائى "فيروس سى" وعلاجه والتى شهدت نجاحًا كبيرًا منذ إطلاقها فى عام 2014، لتنعكس على تراجع وفيات المصريين بأمراض الكبد من 52.889 ألف حالة وفاة عام 2017 لـ30.949 ألف حالة وفاة عام 2021، بنسبة انخفاض قدرها 41.4%، وذلك بحسب أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. 
وهبطت وفيات المصريين بسبب الأمراض الدماغية من 30.6 ألف حالة وفاة عام 2017 لـ 26.1 ألف حالة وفاة عام 2021، وتراجعت وفيات تصلب الشرايين من 12.918 ألف حالة وفاة فى عام 2017 لـ2637 حالة فى عام 2021.

وتراجعت وفيات أمراض ارتفاع ابيضاض الدم - سرطان الدم بشكل تدريجى من 2905 حالة وفاة فى عام 2017 لـ1695 حالة وفاة فى عام 2021، كما تراجعت وفيات ورم خبيث بالسحايا أو الدماغ أو أجزاء من الجهاز العصبى المركزى من 3225 حالة وفاة عام 2017 لـ2630 حالة وفاة عام 2021، كذلك تراجعت وفيات ورم خبيث بالثدى من 2652 حالة وفاة لـ2371 حالة خلال فترة المقارنة ذاتها.

وسجلت وفيات المصريين بسبب ورم خبيث بالقصبة الهوائية أو بالشعبة الهوائية أو الرئة من 3820 حالة وفاة فى عام 2017 لـ2031 حالة وفاة عام 2021، وتراجعت وفيات المصابين بورم خبيث بالكبد من 7407 حالة وفاة فى عام 2017 لـ6025 حالة وفاة فى عام 2021.

المبادرات الصحية الأمراض غير السارية وفيات الكبد فيروس سي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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