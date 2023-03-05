منها «زايد والسياسة الخارجية» بمكتبة مصر العامة.. أجندة «الدستور» الثقافية اليوم

يشهد اليوم الأحد الخامس من مارس، العديد من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية، ما بين معارض تشكيلية، ومناقشات كتب وروايات، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

ففي الرابعة عصرا، تحتضن مكتبة مصر العامة بمقرها الكائن بشارع جمال حمدان بالجيزة، حفل توقيع مناقشة كتاب “زايد والسياسة الخارجية”، للباحث الشاب أحمد محمد عبد الرؤوف حمادي، الباحث السياسي والإستراتيجي.

هذا ويناقش الكتاب كلا من: رئىس المجلس المصري للشئون الخارجية وزير الخارجية الأسبق، والدكتور هشام بشير أستاذ العلاقات الدولية ووكيل كلية السياسة والاقتصاد لشئون الدراسات العليا بجامعة بني سويف.

وتأتي الأمسية في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي للعلاقات المصرية الإماراتية ومرور خمسين عام.

ــ افتتاح معرض “سرجي مرجي”

في سياق متصل، يحتضن جاليري سماح للفن التشكيلي بالزمالك، في السابعة مساء، افتتاح المعرض الفردي الخاص للفنانة سماء يحيي، والذي يقام تحت عنوان “سرجي مرجي”، ويستمر حتي 19 مارس الجاري.

وبحسب الفنانة سماء يحيي في الكلمة الافتتاحية لمعرض “سرجي مرجي”: منحوتات سرجى مرجى لاهية وعابثة ونزقة مثل أطفال حوارى وشوارع، أحياء وقرى المحروسة، هى حنين لدفء وحميمية وفطرة الإبداع الإنسانى الأول النابع والمتفاعل مع الطبيعة قبل أن يرتدى الأقنعة ويختنق من وطأة التكلف والأجمل.هى حالة فى محبة النحت للنحت للشكل، والكتلة والتكوين والحيوية للعب بالخامة مع الفراغ وفى الفراغ، دون خوف من لوم أو إخفاء لآثار جريمة اللعب والفوضى وما يترتب عليها من جروح وخدوش وفوضى.

ــ تسجيلات حوارية نادرة لأديب نوبل

وفي السادسة مساء اليوم أيضا، تعقد بمركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة من أمسيات صالون "نجيب محفوظ" .

حيث يحل الناقد دكتور سامي سليمان في ضيافة الأمسية التي يديرها ويقدمها الكاتب الروائي يوسف القعيد، وحوار ممتد حول أديب نوبل نجيب محفوظ.وتسجيلات حوارية نادرة معه.

ــ حفلات غنائية موسيقية عبر مسارح الأوبرا

وفي الثامنة مساء، تحتضن خشبة مسرح معهد الموسيقي العربية، بمقرها بشارع رمسيس، حفل “كلثوميات”، والذي تحييه فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية، بقيادة المايسترو صلاح غباشي، ومشاركة المطربات: رحاب مطاوع، بسملة كمال، وغادة آدم.

وفي الخامسة مساء، يستقبل مسد سيد درويش ــ أوبرا القاهرة، العرض المسرحي الأسباني “الزقاق الدامي”، يليها في السابعة مساء، العرض الختامي وحفل ختام "عروض مهرجان العالمي للمسرح"، لطلبة المعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية.

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ تستضيف أوبرا دمنهور المخرج هاني لاشين في لقاء وحوار يديره المايسترو شريف محيى الدين في نادي الفيلم المقام بالتعاون مع جماعة الفن السابع (الإسكندرية)، وبرنامج السبعينات والثمانينات.. قراءة معاصرة. ويعقب اللقاء عرض فيلم الأراجوز الفيلم المصري الذي أخرجه هاني لاشين، وأُنتج عام 1989.

وفي السابعة مساء اليوم أيضا، يحتضن مركز إبداع بيت السحيمي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بشارع المعز، حفل جديد تحييه فرقة النيل للآلات الشعبية، والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما يحتفل بيت الشعر العربي ــ بيت الست وسيلة ــ بمقره الكائن بشارع الأزهر، من الخامسة عصرا وحتي السابعة مساء، باليوم العالمي للشعر، بمشاركة كل من الشعراء: أحمد عبد المعطي حجازي، أحمد سويلم، أحمد عنتر مصطفي، سعيد شوقي، أشرف عامر، أبو اليزيد الشرقاوي، هدي عطية، آيات عبد المنعم، محمد السيد إسماعيل، السيد حسن، إيهاب البشبيشي، عايدي علي جمعة، حسن لطفي صالح، أحمد شوقي، السيد إبراهيم، والسماح عبد الله.